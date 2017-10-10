الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

كاتالونيا: الرئيس بيغديمونت قد يعتقل بسبب التحريض على إثارة الفتنة إذا أعلن الاستقلال!!

للمزيد

وجها لوجه

الجزائر- ثلاث شخصيات سياسية وعسكرية تطالب بمنع بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة

للمزيد

وقفة مع الحدث

من سيتولى إدارة اليونسكو؟

للمزيد

النقاش

السودان - الولايات المتحدة: عقوبات رفعت وأسئلة بقيت؟

للمزيد

حدث اليوم

سوريا - تركيا: حركات جلية وأهداف خفية؟

للمزيد

ضيف اليوم

إسبانيا.. تزايد الضغوط على رئيس كاتالونيا الانفصالي قبل خطاب حاسم

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل انقلبت تركيا على حلفاء الأمس؟

للمزيد

ضيف ومسيرة

جيهان السادات، حرم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات

للمزيد

حوار

وزير الخارجية الإسباني لفرانس24: الأزمة في كاتالونيا لا تتطلب وساطة دولية

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

آسيا

بنغلادش: ارتفاع حصيلة غرق مركب الروهينغا إلى 23 قتيلا

© مايسة عواد/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 10/10/2017

ارتفعت حصيلة القتلى من الروهينغا إلى 23 شخصا بعد غرق مركبهم وهم يحاولون الفرار من العنف في بورما. وبحسب ميان الدين قائد شرطة بلدة تكناف الحدودية، إن أكثر من نصف عدد ضحايا الكارثة الأخيرة هم أطفال.

أعلنت شرطة بنغلادش الثلاثاء العثور على جثث تسعة مهاجرين بعد غرق مركب مكتظ بعشرات الروهينغا الفارين من العنف في بورما، في مياه هائجة مما يرفع حصيلة الضحايا إلى 23 قتيلا.

وعثر على ثماني جثث على ضفاف نهر ناف الذي يشكل الحدود الطبيعية بين بنغلادش وبورما، وعلى جثة أخرى على بعد كيلومترات على جزيرة سانت مارتن.

وأكثر من نصف عدد ضحايا الكارثة الأخيرة هم أطفال، بحسب ميان الدين قائد شرطة بلدة تكناف الحدودية.

ولم يستطع تحديد عدد المفقودين، لكن ناجين ومسؤولين قالوا إن المركب كان يقل ما بين ستين ومئة شخصا. وحتى الآن أنقذ خفر السواحل البنغالي وحرس الحدود 15 شخصا، رغم أن السلطات قالت أن هناك احتمال أن يكون البعض قد سبحوا إلى بورما.

وأكثر من نصف مليون لاجئ وصلوا إلى بنغلادش منذ 25 آب/أغسطس هربا من حملة عسكرية للجيش البورمي في أعقاب هجمات لمتمردين روهينغا على مراكز للشرطة.

وخفت وتيرة تدفقهم لكن في الأيام القليلة الماضية قال مسؤولون حكوميون إن عشرات الآلاف وصلوا، معظمهم من مناطق من ولاية راخين البورمية، بعيدة عن الحدود مع بنغلادش.

وكثيرون يعبرون نهر ناف في أضيق نقاطه، لكن آخرين يحاولون العبور بحرا، على مراكب صيد متداعية غير ملائمة للإبحار في خليج البنغال. وقضى نحو 160 منهم غرقا.

ومن بين موجة المهاجرين الأخيرة طفلان في الثانية والثالثة من العمر، قضيا بسبب الجوع والإرهاق لدى وصولهما بنغلادش.

وقال المسؤول المحلي في قرية أنجومنبارا الحدودية سلطان أحمد لوكالة الأنباء الفرنسية "أبلغنا أهاليهما أنهما قضيا بسبب الجوع. مشيا لسبعة أيام ولم يأكلا شيئا".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 10/10/2017

  • الروهينغا

    غرق مركب للاجئين الروهينغا يؤدي لعدة قتلى وعشرات المفقودين

    للمزيد

  • الروهينغا

    الروهينغا: موجة النزوح مستمرة رغم الحدود المغلقة

    للمزيد

  • الصين

    غوتيريس يطالب بوقف العمليات العسكرية خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن حول بورما

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي