بنغلادش: ارتفاع حصيلة غرق مركب الروهينغا إلى 23 قتيلا

ارتفعت حصيلة القتلى من الروهينغا إلى 23 شخصا بعد غرق مركبهم وهم يحاولون الفرار من العنف في بورما. وبحسب ميان الدين قائد شرطة بلدة تكناف الحدودية، إن أكثر من نصف عدد ضحايا الكارثة الأخيرة هم أطفال.

أعلنت شرطة بنغلادش الثلاثاء العثور على جثث تسعة مهاجرين بعد غرق مركب مكتظ بعشرات الروهينغا الفارين من العنف في بورما، في مياه هائجة مما يرفع حصيلة الضحايا إلى 23 قتيلا.

وعثر على ثماني جثث على ضفاف نهر ناف الذي يشكل الحدود الطبيعية بين بنغلادش وبورما، وعلى جثة أخرى على بعد كيلومترات على جزيرة سانت مارتن.

وأكثر من نصف عدد ضحايا الكارثة الأخيرة هم أطفال، بحسب ميان الدين قائد شرطة بلدة تكناف الحدودية.

ولم يستطع تحديد عدد المفقودين، لكن ناجين ومسؤولين قالوا إن المركب كان يقل ما بين ستين ومئة شخصا. وحتى الآن أنقذ خفر السواحل البنغالي وحرس الحدود 15 شخصا، رغم أن السلطات قالت أن هناك احتمال أن يكون البعض قد سبحوا إلى بورما.

وأكثر من نصف مليون لاجئ وصلوا إلى بنغلادش منذ 25 آب/أغسطس هربا من حملة عسكرية للجيش البورمي في أعقاب هجمات لمتمردين روهينغا على مراكز للشرطة.

وخفت وتيرة تدفقهم لكن في الأيام القليلة الماضية قال مسؤولون حكوميون إن عشرات الآلاف وصلوا، معظمهم من مناطق من ولاية راخين البورمية، بعيدة عن الحدود مع بنغلادش.

وكثيرون يعبرون نهر ناف في أضيق نقاطه، لكن آخرين يحاولون العبور بحرا، على مراكب صيد متداعية غير ملائمة للإبحار في خليج البنغال. وقضى نحو 160 منهم غرقا.

ومن بين موجة المهاجرين الأخيرة طفلان في الثانية والثالثة من العمر، قضيا بسبب الجوع والإرهاق لدى وصولهما بنغلادش.

وقال المسؤول المحلي في قرية أنجومنبارا الحدودية سلطان أحمد لوكالة الأنباء الفرنسية "أبلغنا أهاليهما أنهما قضيا بسبب الجوع. مشيا لسبعة أيام ولم يأكلا شيئا".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 10/10/2017