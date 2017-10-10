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فرنسا

فرنسا: اتهام إسلاميين متطرفين بالتخطيط لاعتداءات من سجنهما في ضواحي باريس

© أ ف ب / أرشيف | مدخل سجن فريسنز، 20 أيلول/سبتمبر 2016

نص فرانس 24

آخر تحديث : 10/10/2017

اتهم قاض لمكافحة الإرهاب في فرنسا كاميرونيا (28 عاما) وفرنسيا (22 عاما) بالتخطيط لاعتداءات من سجنهما في إحدى ضواحي باريس. وأوضح مصدر آخر قريب من التحقيق أن "الرجلين تبادلا الحديث في السجن عن خطة لهما خارجية للتحرك فعليا دون أن يتضح هدف هذه الخطة"، مشيرا إلى أنه "تم اقتراح عدد من الأهداف".

اتهم القضاء الفرنسي كاميرونيا (28 عاما) وفرنسيا (22 عاما) بالتخطيط لاعتداء من سجنهما في إحدى ضواحي باريس حيث يمضيان عقوبة، كما ذكرت مصادر متطابقة.

وذكر مصدر قضائي أن الرجلين معروفان بتطرفهما في السجن وسجنا لوقائع متعلقة بالحق العام. وقد اتهمها قاض لمكافحة الإرهاب بتشكيل "مجموعة أشرار إرهابية إجرامية".

هذا وقال مصدر مقرب من التحقيق إن "هذين الإسلاميين المتشددين أرادا تشكيل مجموعة من المقاتلين على أمل تعزيز قوتهما عن طريق تحركات عدة خارج السجن ضد أهداف من بينها رجال الشرطة والمشرفين على السجن".

وأوضح مصدر آخر قريب من التحقيق أن "الرجلين تبادلا الحديث في السجن عن خطة لهما خارجية للتحرك فعليا دون أن يتضح هدف هذه الخطة"، مشيرا إلى أنه "تم اقتراح عدد من الأهداف".

وكان الكاميروني يتابع من قبل الإدارة العامة للأمن الداخلي منذ نهاية 2016. وكشفت التحقيقات أيضا أنه كان على اتصال مع شخص موجود في المنطقة العراقية السورية.

وأكد الكاميروني الذي كان يفترض أن يخرج من السجن الثلاثاء، للمحققين أنه كان ينوي تنفيذ اعتداء لكن لم يضف أي تفاصيل، كما قال مصدر قريب من التحقيق أشار إلى أن الرجل يؤيد تنظيم "الدولة الإسلامية".

وفتحت إدارة مكافحة الإرهاب في نيابة باريس تحقيقا قبل أشهر.

وأوضح مصدر آخر قريب من التحقيق أن محققي الإدارة العامة للأمن الداخلي أوقفوا المشتبه بهما بينما كان رجل من جزيرة لاريونيون في الرابعة والأربعين من العمر "يخطط للتوجه إلى باريس لتقديم دعم لوجستي للموقوفين".

واتهم الرجل مؤخرا "بتمجيد أعمال إرهابية علنا، عبر رسائل وضعها على حساب على تويتر بين حزيران/يونيو وآب/أغسطس 2017"، ثم أوقف قيد التحقيق.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 10/10/2017

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