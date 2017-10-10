الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

إسبانيا.. أي تداعيات لانفصال كاتالونيا؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

كاتالونيا: الرئيس بيغديمونت قد يعتقل بسبب التحريض على إثارة الفتنة إذا أعلن الاستقلال!!

للمزيد

وجها لوجه

الجزائر- ثلاث شخصيات سياسية وعسكرية تطالب بمنع بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة

للمزيد

وقفة مع الحدث

من سيتولى إدارة اليونسكو؟

للمزيد

النقاش

السودان - الولايات المتحدة: عقوبات رفعت وأسئلة بقيت؟

للمزيد

حدث اليوم

سوريا - تركيا: حركات جلية وأهداف خفية؟

للمزيد

ريبورتاج

سلاح حركة حماس..عقبة في طريق المصالحة الفلسطينية؟

للمزيد

ثقافة

مديرة جمعية "ناس الفن" سهام بلخوجة: الرقص طاقة جهنمية للتغيير الإيجابي

للمزيد

ضيف اليوم

إسبانيا.. تزايد الضغوط على رئيس كاتالونيا الانفصالي قبل خطاب حاسم

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أفريقيا

ليبيريا: أكثر من مليوني ناخب يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد

© أ ف ب

فيديو ليلى الطيبي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 10/10/2017

يتوجه أكثر من مليوني ناخب ليبيري الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا لإيلين جونسون سيرليف، الرئيسة الحالية التي تشغل المنصب منذ العام 2005. ومن بين المرشحين الأوفر حظا نجم كرة القدم السابق جورج ويا، ونائب الرئيسة جوزيف بواكاي.

يدلي أكثر من مليوني ليبيري بأصواتهم الثلاثاء لاختيار رئيس للبلاد خلفا لإيلين جونسون سيرليف أول سيدة تشغل رئاسة الدولة في أفريقيا، وذلك في اقتراع يتسم بانفتاح كبير ويفترض أن يسمح بترسيخ الديمقراطية في هذا البلد الذي ما زال يعاني من آثار الحرب الأهلية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، على أن يستمر التصويت حتى الساعة 18,00 ت غ. وستعلن النتائج الأولية في الساعات ال48 التالية.

واصطف الناخبون في حي ويستبوينت العشوائي في العاصمة مونروفيا وهم يتناولون الفطور، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

إلى جانب الرئيس، سينتخب الليبيريون أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 73.

ويجري الاقتراع الرئاسي على مرحلتين ما لم يحصل أحد المرشحين على أغلبية مطلقة من الدورة الأولى.

جورج ويا نجم كرة القدم السابق من بين المرشحين الأوفر حظا

ومن المرشحين الأوفر حظا للرئاسة خلفا لسيرليف، السناتور جورج ويا نجم كرة القدم الإفريقية السابق الذي هزم أمام الرئيسة الحالية في الدورة الثانية من الانتخابات في 2005 وكذلك في ترشحه لمنصب نائب الرئيس في 2011.

وبين المرشحين أيضا نائب الرئيسة جوزيف بواكاي والمحامي السياسي المخضرم تشارلز برومسكين ورجلا الأعمال اللذان يتمتعان بنفوذ كبير بينوني أوراي والكسندر كامينغز.

ويتنافس في الانتخابات 20 مرشحا.

وكانت سيرليف (78 عاما) التي منحت في 2011 جائزة نوبل للسلام رحبت الاثنين بهذا "اليوم التاريخي لأمتنا ولتعزيز الديمقراطية الليبيرية الفتية".

ودعت مواطنيها إلى "قياس الطريق الذي قطع كأمة وكشعب وسمح بالانتقال من مجتمع دمره النزاع والحرب إلى واحدة من الديمقراطية الأكثر حيوية في غرب أفريقيا"، ملمحة بذلك إلى الحربين الأهليتين اللتين أسفرتا بين 1989 و2003 عن سقوط حوالى 250 ألف قتيل.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 10/10/2017

  • ليبيريا

    ليبيريا: السلطات تدعو إلى عدم الهلع بعد تسجيل وفاة جديدة بالإيبولا

    للمزيد

  • صحة

    ليبيريا ترفع حظر التجول المفروض بالبلاد مع انحسار الإيبولا

    للمزيد

  • ليبيريا

    لاعب كرة القدم السابق جورج ويا يفوز بمقعد بمجلس الشيوخ في ليبيريا

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي