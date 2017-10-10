مونديال 2018: انتهاء حلم المنتخب السوري في التأهل بعد خسارة "مشرفة" أمام أستراليا

تأهل المنتخب الأسترالي لكرة القدم إلى ملحق دولي مؤهل لمونديال 2018، بعد فوزه على ضيفه السوري بهدفين لهدف. وتمكن المنتخب الأسترالي من تعديل تأخره بهدف إلى فوز في الوقت الإضافي، ليضع حدا "لحلم" التأهل للمونديال الذي كان يراود المنتخب السوري. وستواجه أستراليا رابع تصفيات كونكاكاف الشهر المقبل في ملحق دولي مؤهل إلى العرس الكروي الأكبر في العالم.

انتهى مشوار منتخب سوريا لكرة القدم في تصفيات مونديال 2018 بعد خسارته أمام مضيفه الأسترالي 1-2 بعد التمديد في إياب الملحق الأسيوي الثلاثاء في سيدني.

وافتتحت سوريا التسجيل عن طريق عمر السومة (6) وعادل لأستراليا المخضرم تيم كايهيل (13)، والذي سجل بنفسه هدف الفوز في الشوط الإضافي الثاني (109) الذي شهد طرد لاعب الوسط السوري محمود المواس.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 الأسبوع الماضي في ماليزيا لعدم قدرة سوريا في اللعب على أرضها نتيجة النزاع الدامي منذ 2011.

وتأهلت أستراليا لمواجهة رابع تصفيات كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) الشهر المقبل، في ملحق دولي مؤهل مباشرة إلى المونديال.

وفاجأت سوريا مضيفتها بهدف مبكر عن طريق السومة بعد تمريرة من تامر الحاج محمد (6)، قبل أن يعادل كايهل برأسية (13)، وتحصل أستراليا على أفضلية في الشوط الأول على صعيدي الاستحواذ (79,5 %) والفرص.

نقص عددي للمنتخب السوري يمكن أستراليا من الهيمنة على اللقاء

وفي الشوط الثاني، احتفظت أستراليا بهيمنتها على اللقاء، وحرمها الحارس السوري إبراهيم عالمة من فرص عدة محققة، مانحا بلاده فرصة خوض شوطين إضافيين، خاضتهما بعشرة لاعبين بعد طرد محمود المواس مطلع الشوط الإضافي الأول.

واستغل الأستراليون النقص العددي، فسجل كايهيل هدفه الثاني برأسية أيضا (109)، قبل أن تهدر سوريا فرصة التأهل عندما صد القائم الأيسر ضربة حرة رائعة من السومة في الرمق الأخير (120).

وقال قائد المنتخب فراس الخطيب في تصريحات بعد المباراة "اعتذر نيابة عني وزملائي إخواني اللاعبين جميعا" من الجماهير السورية، مضيفا "كنا نأمل في أن نرسم الفرحة والبسمة على وجوه السوريين في كل مكان".

أضاف "خيبة الأمل كبيرة جدا"، علما أن سوريا كانت تسعى إلى بلوغ كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 10/10/2017