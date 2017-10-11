راخوي يمهل بيغديمونت 8 أيام لتوضيح موقفه من الاستقلال ويهدد بتعليق الحكم الذاتي للإقليم

هدد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الأربعاء، بتعليق الحكم الذاتي لكاتالونيا، ما لم يوضح رئيس الإقليم كارلس بيغديمونت موقفه من استقلال الإقليم بحول 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وكان بيغديمونت قد أعلن الثلاثاء أنه "قبل تفويض الشعب بأن تصبح كاتالونيا جمهورية مستقلة"، مطالبا البرلمان بتعليق إعلان الاستقلال، لإتاحة الفرصة للحوار مع الحكومة المركزية في مدريد.

أمهل رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الأربعاء، رئيس إقليم كاتالونيا الانفصالي خمسة أيام لتوضيح موقفه من مسألة الإعلان عن الاستقلال، بحسب مصدر حكومي.

وقال المصدر إنه إذا أكد كارلس بيغديمونت أن الإقليم انفصل عن إسبانيا، فإن الحكومة ستمهله حتى 19 تشرين الأول/أكتوبر، لإعادة النظر قبل أن يتم تعليق الحكم الذاتي لكاتالونيا.

كلمة رئيس الحكومة الإسبانية حول الوضع في كاتالونيا

وأضاف "من المهم جدا للسيد بيغديمونت أن يوضح لجميع الإسبان ما إذا كان أعلن الاستقلال أمس أم لا".

وإذا أكد بيغديمونت أن الإقليم انفصل عن إسبانيا، تمهله الحكومة الإسبانية مهلة إضافية ، حتى 19 تشرين الأول/أكتوبر الساعة 10 صباحا، لإعادة النظر قبل تعليق الحكم الذاتي لكاتالونيا، بحسب راخوي.

وكان بيغديمونت قد أعلن مساء الثلاثاء أنه قبل تفويض الشعب بأن تصبح منطقته "جمهورية مستقلة" بموجب نتيجة الاستفتاء الذي جرى في كاتالونيا في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، إلا أنه اقترح على البرلمان تعليق إعلان الاستقلال لإتاحة الفرصة للحوار مع الحكومة المركزية في مدريد.

وقال بيغديمونت أمام برلمان كاتالونيا "أنا أقبل تفويض الشعب لكي تصبح كاتالونيا جمهورية مستقلة" لكنه طلب من البرلمان "تعليق إعلان الاستقلال من أجل بدء الحوار في الأسابيع المقبلة".

وحمل رئيس إقليم كاتالونيا، خلال خطابه، الحكومة المركزية في مدريد مسؤولية التوتر مع حكومته الإقليمية، متهما إياها "بالتعنت" على مدار سنوات لعرقلة تنظيم استفتاء يحدد مصير الإقليم.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 11/10/2017