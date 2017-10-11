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آسيا

الأمم المتحدة تؤكد أن الحملة العسكرية في بورما كانت بهدف طرد الروهينغا

© أ ف ب | أطفال من الروهينغا في مخيم بالانغخالي في بنغلادش في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2017

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 11/10/2017

قالت الأمم المتحدة الأربعاء إن حملة القمع "المنهجية" ضد الروهينغا كانت تهدف إلى طرد هذه الأقلية من ولاية راخين في غرب بورما.

أكدت الأمم المتحدة الأربعاء أن حملة القمع "المنهجية" ضد الروهينغا كانت بهدف طرد هذه الأقلية بشكل نهائي من ولاية راخين في غرب بورما.

وورد في تحقيق للأمم المتحدة بعد لقاء عشرات اللاجئين الذين فروا إلى بنغلادش المجاورة منذ 25 آب/أغسطس أن "الهجمات الوحشية ضد الروهينغا في القسم الشمالي من ولاية راخين كانت على قدر من التنظيم والتنسيق والمنهجية وبنية لا تقتصر على حمل السكان على الرحيل عن بورما بل أيضا على منعهم من العودة".

فريق فرانس 24 في ولاية راخين غرب بورما

وقام فريق من المحققين بلقاء عشرات اللاجئين الذين فروا إلى بنغلادش المجاورة بعد هجمات شنها ناشطون من الروهينغا على قوات الأمن البورمية في ولاية راخين وأدت إلى حملة القمع التي شنها الجيش.

وهرب نحو نصف مليون من الروهينغا منذ أواخر آب/أغسطس وفق الأمم المتحدة أي نصف هذه المجموعة المسلمة المحرومة من الجنسية والمقيمة في بورما منذ عقود.

وكشف التحقيق أن الموجة الأخيرة "للتطهير العسكري" في هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد بدأت قبل 25 آب/أغسطس وربما في مطلع ذلك الشهر ما يتناقض مع تأكيدات السلطات البورمية بأن حملة القمع كانت ردا على أعمال العنف.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 11/10/2017

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