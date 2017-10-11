روسيا تريد مستقبلا اتحاديا في سوريا!!

في الصحف اليوم: أخبار عن أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان والمستقبل الذي تريده روسيا في سوريا بعد نهاية الحرب. اهتمت الصحف كذلك بمسار المصالحة بين حركتي فتح وحماس، والوثيقة التي قدمتها القاهرة للجانبين، والتطورات في قضية استقلال إقليم كاتالونيا عن الحكومة المركزية في مدريد.

كتبت صحيفة الشرق الأوسط على صفحتها الأولى اليوم نقلا عما سمتها مصادر دبلوماسية غربية أن قائد وحدات حماية الشعب الكردية سيبان حمو زار موسكو الأسبوع الماضي والتقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف. اللذين أكدا أنهما يريان مستقبل سوريا اتحاديا مشابها لروسيا الاتحادية. الصحيفة نقلت عن هذه المصادر كذلك أن قائد الوحدات الكردية بحث ثلاثة ملفات في موسكو هي مصير مدينة دير الزور ومصير مدينة عفرين في ريف حلب، ويتعلق الملف الثالث بمصير سوريا السياسي، والجانب الروسي أكد أنه يرى مستقبل سوريا اتحاديا مشابها لروسيا الاتحادية وأنه يريد استخدام قوة الوحدات الكردية على الأرض ورقة للضغط على دمشق لقبول التفاوض على حل فيدرالي اتحادي.

في غضون ذلك تشرف معركة الرقة على الانتهاء، فيما لا يزال عدد من المدنيين عالقين في أحياء يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية. صحيفة ليبراسيون كتبت إن السوريين النازحين من الرقة إلى بيروت تحدوهم آمال العودة. هؤلاء وعددهم حوالي ألف شخص كانوا قد وجدوا في العاصمة اللبنانية استراحة هشة بعد مغادرتهم الرقة في يونيو حزيران الماضي. الصحيفة أوردت شهادات للاجئين سوريين في لبنان وتفضيلهم القدوم إلى لبنان لأن الطريق إلى تركيا محفوف بالمخاطر. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى السأم الذي يبديه اللبنانيون من اللاجئين السوريين، وتصريحات وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يوم الأحد الماضي أن كل لاجئ فوق أرضنا هو محتل. هذه التصريحات أثارت الكثير من الجدل. نقرأ في ليبراسيون.

صحيفة ذي واشنطن بوست أشارت إلى حادث شهدته بلدة مزيارة ذات الغالبية المسيحية، الواقعة في شمال لبنان. هناك تنقل الصحيفة، أقدم حارس سوري على اغتصاب وقتل شابة اسمها راية الشدياق. صحيفة ذي واشنطن بوست نقلت أن الفتاة كانت في السادسة والعشرين من العمر ابنة رجل أعمال معروف في القرية والقاتل لم يكن سوى الحارس السوري لقصر العائلة الذي اعترف بجريمته. هذه الواقعة ادت إلى تزايد ردود الأفعال السلبية تجاه اللاجئين السوريين في جميع أنحاء لبنان، مما يكشف عن توترات حادة بين مليون لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية ومضيفيهم اللبنانيين. هذه التوترات تنذر حسب ما تكتبه الصحيفة بمزيد من الانقسامات، حيث أن سكان القرية باتوا ينادون بإخراج كل السوريين النازحين منها.

في شأن آخر هو موضوع المصالحة بين حركتي فتح وحماس، كتبت صحيفة العرب اللندنية أن مصادر مقربة من التيار الإصلاحي في حركة فتح، والذي يتزعمه محمد دحلان، أكدت للصحيفة أن هذا التيار يدعم خيار المصالحة في غزة بقوة، وأنه يخطط لأن تكون هذه المصالحة خطوة أولى نحو إصلاح شامل داخل حركة فتح وداخل السلطة الفلسطينية ومقدمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تنهي حالة الفراغ الدستوري. الصحيفة أشارت إلى انطلاق جولة من الحوار في القاهرة يوم امس بين حركتي فتح وحماس بهدف إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي بين الحركتين الممتد منذ عشرة اعوام.

السلطات المصرية قدمت ورقة من اثنين وعشرين بندا لوفدي الحركتين، تكتب صحيفة القدس الفلسطينية وتضيف الصحيفة أن هذه الورقة تتناول جميع تفاصيل المرحلة المقبلة للمصالحة بما فيها التوجه المصري الامريكي لعقد مؤتمر دولي في شرم الشيخ بحضور دولي عربي. ينطلق بعدها مسار محدد يعيد الوحدة للضفة والقطاع وينظم عملية الانتخابات للمؤسسات القيادية الفلسطينية. كما تتضمن الورقة مقترحا لعقد اجتماع للفصائل الفلسطينية خلال شهر في القاهرة، يتوجه بعدها الرئيس ابو مازن الى قطاع غزة ويقيم في مقر الرئاسة لبضعة ايام. إضافة إلى تفاصيل أخرى حول فتح المعابر والسفارة المصرية في غزة.

إلى الشؤون الأوروبية الآن وتطورات استفتاء إقليم كاتالونيا على الانفصال. رئيس الإقليم كارلس بيغديمونت وقع إعلان استقلال الإقليم لكنه علق تنفيذه لفتح المجال لمفاوضات مع السلطات المركزية في مدريد. هذه الخطوة زادت من حدة التوتر بين برشلونة ومدريد، والأخيرة توعدت بالرد. صحيفة إلموندو عنونت مسرحية وابتزاز، وقالت الصحيفة إنه وفي اللحظة الأخيرة التي كان يحبس فيها العالم انفاسه. ضغط رئيس إقليم كاتالونيا على الفرامل. بيغديمونت تذكر أنه كان يوما رئيسا للحزب الديموقراطي الأوروبي الكاتالاني، ولجأ إلى الغموض لربح مزيد من الوقت وتجنب الهاوية التي فتحت قرب قدميه، تكتب صحيفة إلموندو المناهضة لانفصال كاتالونيا عن الحكومة المركزية في العاصمة مدريد.

ننهي هذه الجولة بخبر خفيف من صحيفة العرب. المقال يشرح كيف بقيت ثلاث نساء عالقات في مطار العاصمة الكورية الجنوبية سيول. هؤلاء النساء كن قد أتين من الصين لإجراء عمليات تجميلية في كوريا الجنوبية لكنهن عند عودتهن واجهن صعوبات مع سلطات المطار التي لم تتعرف على مظهرهن الحقيقي، ومنعتهن من صعود الطائرة. صحيفة العرب كتبت إن هؤلاء السيدات صرن نجمات على مواقع التواصل الاجتماعي ومحلا للسخرية والضحك، ومدينة سيول صارت العاصمة الأسيوية لجراحة التجميل، لكن هذه العمليات التجميلية تشكل مصدر قلق أيضا لسلطات المطار لأن مراقبة جوازات السفر بعد إجراء العمليات التجميلية بات أمرا في غاية الصعوبة وذلك بسبب التغير الكبير والجذري في ملامح الأشخاص.

إعداد محجوبة كرم