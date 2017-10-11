العراق: أمر قضائي باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية المنظمة لاستفتاء كردستان

قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي عبد الستار البيرقدار، إن محكمة تحقيق الرصافة أصدرت الأربعاء، أوامر باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على إجراء استفتاء استقلال إقليم كردستان. وفي أول رد فعل، اعتبر رئيس المفوضية هندرين محمد صالح أن الأمر قرار سياسي ولا يوليه أي اهتمام.

أصدرت محكمة عراقية الأربعاء، أمرا باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان حول الاستقلال في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، حسب ما قال متحدث رسمي باسم مجلس القضاء الأعلى.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى "أصدرت محكمة تحقيق الرصافة أوامر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، وفقا لشكوى قدمها مجلس الأمن الوطني".

ويعقد مجلس الأمن الوطني اجتماعاته برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وعضوية عدد من الوزراء .

رئيس المفوضية يعتبر أمر الاعتقال قرارا سياسيا

وأشار البيرقدار إلى أن أعضاء المفوضية ثلاثة، بينهم رئيس المفوضية هندرين محمد صالح و ياري حاج محمد .

ويأتي أمر المحكمة بعد أسبوعين من إجراء الاستفتاء الذي جرى في 25 من أيلول/سبتمبر الماضي، وقد اعتبره الأكراد نصرا كبيرا لأن ال"نعم" على الاستقلال نالت أكثرية ساحقة، في حين رفضته حكومة بغداد جملة وتفصيلا.

وفي أول رد فعل ، قال صالح "لا نعترف بهذا القرار وهو مشابه لقرارات مجلس قيادة الثورة سابقا ولا نولي له أي اهتمام لأنه أصلا قرار سياسي".

ويأتي أمر المحكمة بعد أسبوعين من إجراء الاستفتاء الذي جرى في 25 من أيلول/سبتمبر الماضي، وقد اعتبره الأكراد نصرا كبيرا لأن ال"نعم" على الاستقلال نالت أكثرية ساحقة، في حين رفضته حكومة بغداد جملة وتفصيلا.

المحكمة العراقية العليا لن تنظر في مشاركة نواب أكراد في الاستفتاء حول استقلال كردستان

و تزامن الأمر مع إعلان المحكمة الاتحادية العراقية في وقت سابق من الأربعاء، أنه ليس من "اختصاصها " إصدار أي قرار يتعلق بمصير نواب أعضاء البرلمان العراقي الأكراد الذين شاركوا في التصويت على الاستفتاء لاستقلال إقليم كردستان الشمالي.

وجاء القرار بعد يوم من إعلان وزارة النفط العراقية سعيها لإعادة تأهيل خط رئيسي لتصدير النفط انطلاقا من حقول محافظة كركوك المتنازع عليها، باتجاه ميناء جيهان التركي لمنافسة صادرات الإقليم.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 11/10/2017