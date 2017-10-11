المحكمة الأمريكية العليا تعزز شرعية محاكم غوانتانامو

رفضت المحكمة الأمريكية العليا الثلاثاء النظر في طعن تقدم به أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، في قرار يعزز من شرعية المحاكم العسكرية الاستثنائية في القاعدة الأمريكية في كوبا.

أعلنت المحكمة الأمريكية العليا الثلاثاء رفضها النظر في طعن تقدم به علي حمزة أحمد البهلول، وهو أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، في قرار يعزز من شرعية المحاكم العسكرية الاستثنائية المثيرة للجدل في القاعدة الأمريكية في كوبا.

ويعني رفض النظر في الطعن تثبيت حكم السجن المؤبد الصادر عن محكمة في غوانتانامو بحق اليمني البهلول الذي كان أحد مساعدي أسامة بن لادن والمعتقل في غوانتانامو منذ 2002.

وكانت محكمة في المعتقل الأمريكي قضت في 2008 بالسجن المؤبد في حق البهلول بعدما دانته بتهمة التآمر الإجرامي، لكن المدان اليمني الذي تقول واشنطن إنه كان مسؤولا في القاعدة عن الدعاية استأنف هذا الحكم بعدما اعتبر محاموه أن التهمة الموجهة إليه تستوجب محاكمته أمام محكمة فدرالية مدنية وليس أمام محكمة عسكرية.

ومن شأن رفض المحكمة العليا النظر في الطعن بهذا الحكم أن يريد إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي لم يخف رغبته في إعادة استخدام غوانتانامو لسجن معتقلين جدد من أفغانسان والعراق تعتبرهم واشنطن "مقاتلين أعداء".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 11/10/2017