كيف تعاملت الصحافتان الإسبانية والكاتالونية مع خطاب بيغديمونت؟

تعليقا على إعلان رئيس إقليم كاتالونيا كارلس بيغديمونت أن الإقليم قد كسب الحق بالاستقلال، وطلبه تأجيل الإعلان عنه لما بعد الحوار مع مدريد، رأت فيه معظم الصحف الإسبانية "استفزازا" و"استمرارا للفوضى" في الإقليم. فيما تباينت ردود فعل الصحافة الكاتالونية بين من اعتبر القرار "حكيما ودبلوماسيا"، والآخر "خطوة جبانة وتراجعا عن الاستقلال".

في أعدادها الصادرة الأربعاء غداة خطاب حاسم لرئيس إقليم كاتالونيا، أجمعت الصحافة الإسبانية على أن إعلان كارلس بيغديمونت الاستفتاء على الانفصال عن إسبانيا قد أعطى الإقليم الحق بالاستقلال، وطلبه بالمقابل تفويضا مؤجلا من البرلمان لإعلان الاستقلال بعد التفاوض مع الحكومة المركزية، هو عبارة عن إعلان مبطن للانفصال عن مدريد.

صحيفة "إل موندو" اعتبرت إن الإعلان هو مهزلة وابتزاز من قبل بيغديمونت، مؤكدة أنه يسخر من الإسبان.

أما صحيفة "إل بايس" رأت أن إعلان بيغديمونت هو عبارة عن تمديد لحالة الفوضى في كاتالونيا، وأن رئيس الإقليم اتخذ قرارا بإقامة الجمهورية مع وقف التنفيذ.

صحيفة "آه بي سي" اعتبرت أن الإعلان هو ابتزاز للحكومة الإسبانية لكسب الوقت ومن ثم للوصول إلى الاستقلال وكأنه أعلن الاستقلال ولكنه "يلعب في الوقت الضائع".

من جهتها، اعتبرت صحيفة "إل بيريوديكو" الكاتالونية أن بيغديمونت يلعب في الوقت الضائع لمحاولة كسب الحكومة المركزية في مدريد، ورأت أن الإعلان كان ذكيا نوعا ما وعقلانيا، ولكنها تحدثت أيضا عن خيبة الأمل التي خلفها هذا الإعلان لدى 30 ألف كاتالوني كانوا نزلوا إلى الشارع انتظارا لإعلان الاستقلال، عدا عن مئات الآلاف الذين كانوا يأملون باستقلال فوري ونهائي.

فرانس24

نشرت في : 11/10/2017