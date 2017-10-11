كاليفورنيا: الحرائق تخلف 13 قتيلا على الأقل وآلاف النازحين

تسببت الحرائق الضخمة المستعرة في ثمان من مقاطعات ولاية كاليفورنيا الواقعة في جنوب غرب الولايات المتحدة في مقتل 13 شخصا ونزوح 25 ألفا آخرين على الأقل من منازلهم، حسب حصيلة جديدة كشفت الثلاثاء. وكانت الولاية قد أعلنت الاثنين حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات.

أعلنت الشرطة في كاليفورينا الثلاثاء أن الحرائق الضخمة المشتعلة في ثمان من مقاطعات الولاية (جنوب غرب الولايات المتحدة) أدت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح 25 ألفا آخرين على الأقل من منازلهم.

وأعلنت كاليفورنيا في وقت سابق الاثنين حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات وطالبت آلاف السكان بإخلاء منازلهم.

وتشمل حالة الطوارئ التي أمر الحاكم جيري براون بفرضها مقاطعات نابا وسونوما ويوبا الواقعة شمال خليج سان فرانسيسكو.

وأمر براون بنشر آلاف من رجال الإطفاء لمكافحة امتداد النيران.

وطلب براون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال مساعدات فدرالية لمواجهة 17 حريقا اندلعت في ثمان مقاطعات.

وأكد براون أنه "من الصعب جدا احتواء هذه الحرائق وبعضها لم نتمكن من احتوائه على الإطلاق"، مشيرا إلى "دمار غير مسبوق سببته الحرائق".

وصرح قائد شرطة مقاطعة سونوما الواقعة شمال خليج سان فرانسيسكو على تويتر أن "مكتب الشريف يؤكد أن هناك سبع وفيات متصلة بالحرائق في مقاطعة سونوما. نتقدم بالتعازي لعائلاتهم وأصدقائهم".

ويضاف إلى هؤلاء ثلاثة قتلى في مقاطعة مندوسينوو واثنين في مقاطعة نابا وقتيل واحد في مقاطعة يابا، لتصبح الحصيلة الإجمالية الموقتة في المقاطعات الثلاث 13 قتيلا.

ومن ضمن القتلى في مقاطعة نابا هناك زوجان عمرهما 99 عاما و100 عام، بحسب ما أفاد تلفزيون محلي أشار إلى أنهما فشلا في مغادرة منزلهما في الوقت المناسب.

وتشهد ثمان من مقاطعات الولاية حرائق ضخمة، لكن المقاطعتين الأكثر تضررا من هذه الحرائق هما نابا وسونوما المشهورتان بكروم العنب المخصص لإنتاج النبيذ.

حرائق غابات

وقال كين بيملوت رئيس هيئة الغابات والوقاية من الحرائق في حكومة الولاية خلال مؤتمر صحافي في ساكرامنتو (شمال شرق سان فرانسيسكو) إن المنطقة الواقعة شمال خليج سان فرانسيسكو تشهد رياحا عاتية تصل سرعتها إلى 80 كلم/ساعة "أسفرت عن اندلاع العديد من حرائق الغابات".

وبحسب جهاز الإطفاء في كاليفورنيا فقد التهمت ألسنة النيران منذ مساء الأحد حوالى 45 ألف هكتار من المساحات الخضراء في شمال الولاية.

كذلك فقد التهمت النيران ما لا يقل عن 2000 مسكن ومبنى تجاري، وفق المصدر نفسه الذي أشار إلى إجلاء أكثر من 25 ألف شخص من مقاطعة سونوما.

ولجأ 5 آلاف شخص إلى ملاجئ للهرب من النار.

وغالبا ما تشهد الغابات في غرب الولايات المتحدة حرائق خلال أشهر الصيف الحارة وتتأجج بفعل الرياح.

والشهر الماضي اضطر المئات لإخلاء منازلهم جراء حريق ضخم وصف بأنه الأكبر في تاريخ لوس أنجلس.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 11/10/2017