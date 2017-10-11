مونديال 2018: ميسي يقود الأرجنتين إلى النهائيات وبنما تتأهل للمرة الأولى في تاريخها

قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بتسجيله ثلاثية في مرمى الإكوادور (3-1) في الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية. من جهتها تأهلت بنما إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخها.

تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا عام 2018 بفضل ثلاثية سجلها المهاجم ليونيل ميسي في مرمى الإكوادور (3-1) في كيتو فجر الأربعاء، في الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية.

وضمنت الأوروغواي وكولومبيا تأهلهما أيضا بعد فوز الأولى على ضيفتها بوليفيا 4-2، وتعادل الثانية مع مضيفتها البيرو 1-1 والأخيرة ستخوض الملحق. في حين تغلبت البرازيل التي كانت ضمنت التأهل سابقا على تشيلي بثلاثية نظيفة وأقصت منافستها.

أما المنتخب الأمريكي، فقد فشل في بلوغ نهائيات المونديال بسقوطه أمام ترينيداد وتوباغو 1-2 في الجولة العاشرة الأخيرة من تصفيات منطقة كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي)، في حين تأهلت بنما إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على كوستاريكا 2-1.

وكانت الولايات المتحدة في وضعية أكثر من جيدة قبل بداية المباراة لأنها كانت في المركز الثالث وتتقدم على بنما صاحبة المركز الرابع بنقطتين، لكن الأخيرة نجحت في انتزاع الفوز على أرضها على كوستاريكا في الرمق الأخير بتسجيلها هدفين في الدقيقتين 90 و90+2 لتقلب تخلفها وتحسم بطاقة التأهل على حساب الولايات المتحدة بالذات.

كما أن الفرصة كانت متاحة أمام الولايات المتحدة على الرغم من الخسارة لخوض الملحق لكن هندوراس قلبت تخلفها أمام المكسيك مرتين أيضا وخرجت فائزة 3-2 لتخوض الملحق الدولي ضد أستراليا خامسة آسيا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 11/10/2017