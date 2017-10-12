ترامب: الاتفاق النووي الإيراني هو "الأسوأ على الإطلاق"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء مجددا الاتفاق المبرم بين الدول العظمى وإيران حول برنامجها النووي بأنه "اتفاق سيء للغاية"، وذلك قبل بضعة أيام من قراره المنتظر بشأن ما إذا كانت إدارته ستواصل احترام هذا الاتفاق أم لا.

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء مجددا الاتفاق المبرم بين الدول العظمى وإيران حول برنامجها النووي واصفا إياه بأنه "اتفاق سيء للغاية"، وذلك قبل بضعة أيام من قراره المنتظر بشأن ما إذا كانت إدارته ستواصل الالتزام بهذا الاتفاق أم لا.

وصرح ترامب لشبكة فوكس نيوز "هذا أسوأ اتفاق على الإطلاق، لم نجن منه شيئا".

وتابع "لقد أبرمناه من منطلق ضعف في حين إننا نتمتع بالكثير من القوة".

لكن الرئيس الجمهوري لم يكشف في المقابلة عن قراره المتوقع بحلول نهاية الأسبوع بشأن مصير الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 2015، والذي أقر رفع العقوبات الدولية تدريجيا عن الجمهورية الإسلامية مقابل التزام طهران بضمان الطابع المدني والسلمي لهذا البرنامج.

وأكد ترامب "سنرى قريبا جدا ما سيحصل".

ويفترض أن يؤكد ترامب بحلول الأحد ما إذا كانت طهران تحترم التزاماتها الواردة في الاتفاق وما إذا كان هذا الاتفاق يخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة.

ويفرض القانون الأمريكي على الرئيس الأمريكي أن يبلغ الكونغرس كل 90 يوما ما إذا كانت إيران ملتزمة بالاتفاق وما إذا كان رفع العقوبات الذي جرى بموجب هذا الاتفاق يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الاثنين أن إيران تلتزم بكل ما ورد في الاتفاق الدولي، لكن مصادر متطابقة أكدت أن ترامب سيبلغ الكونغرس أن طهران لم تلتزم بالاتفاق النووي وبالتالي سيسحب الإقرار الأمريكي بهذا الاتفاق.

وفي حال حصل ذلك سيفتح نقاش داخل الكونغرس الأمريكي الذي سيكون أمامه مهلة ستين يوما ليقرر ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات الأمريكية على إيران.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 12/10/2017