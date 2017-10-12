حكومة كردستان العراق تدعو بغداد للحوار بشأن المطارات والبنوك وتغلق الطرق مع الموصل

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق الأربعاء استعدادها للحوار والتفاوض مع السلطات العراقية بشأن المطارات الكردية والمنافذ التي خضعت لقيود وحظرت الرحلات الدولية عبرها بعد استفتاء الاستقلال الذي جرى الشهر الماضي. كما قامت قوات البشمركة صباح الخميس بإغلاق الطرق بين الإقليم والموصل قبل أن تعيد فتحها ساعات بعد ذلك.

أبدت حكومة إقليم كردستان العراق الأربعاء استعدادها لإجراء محادثات والتفاوض مع السلطات العراقية بشأن المطارات الكردية والمنافذ التي خضعت لقيود بعد استفتاء الإقليم على الاستقلال الذي نظم في 25 أيلول/سبتمبر وفاز فيه نعم بغالبية ساحقة.

وكانت الحكومة العراقية قد اتخذت إجراءات لعزل المنطقة الكردية الواقعة بشمال البلاد بعد أن أيدت هذا الانفصال.

كما فرضت حكومة بغداد، التي أعلنت أن الاستفتاء غير قانوني، حظرا على الرحلات الدولية المباشرة إلى المنطقة الشمالية كما طالبت حكومة كردستان العراق بتسليم المنافذ الحدودية وأوقفت بيع الدولار لأربعة بنوك مملوكة للأكراد.

المحلل السياسي عبد الأمير المجر حول أزمة استقلال كردستان العراق

وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان نشرته الليلة الماضية "للحيلولة دون إطالة هذا العقاب الجماعي ندعو (رئيس الوزراء العراقي) السيد حيدر العبادي مرة ثانية على أننا مستعدون لأي نوع من الحوار والتفاوض بموجب الدستور العراقي فيما يتعلق بالمنافذ، التجارة الداخلية، تأمين الخدمات للمواطنين، البنوك والمطارات".

تحول في موقف السلطات الكردية

ويمثل البيان تحولا في موقف السلطات الكردية التي اتهمت أمس الأربعاء القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي الشيعية التي دربتها إيران بالإعداد "لهجوم كبير" على منطقة كركوك الغنية بالنفط وقرب الموصل في شمال العراق.

ونفى متحدث عسكري عراقي التخطيط لأي هجوم على القوات الكردية وقال إن قوات الحكومة تستعد فقط لطرد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" من منطقة قرب الحدود السورية.

وأصدر العراق أمس الأربعاء أوامر باعتقال رئيس لجنة الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان واثنين من معاونيه بتهمة "انتهاك قرار محكمة نافذ اعتبر التصويت على الاستقلال أمرا باطلا".



إعادة فتح الطرق بين كردستان العراق والموصل بعد ساعات من إغلاقها

وأعادت السلطات الكردية فتح الطرق الرئيسية التي تربط الإقليم بمدينة الموصل، بعد ساعات من قيام قوات البشمركة بإغلاقها، حسبما أفاد مسؤول عسكري كردي كبير لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المسؤول رافضا الكشف عن اسمه "أعيد فتح الطريقين الرئيسيين المؤديين إلى مدينة الموصل من اتجاهي مدينتي دهوك وأربيل بعد ساعات من إغلاقهما من قوات البشمركة الكردية إثر مخاوف من احتمال حصول هجوم للقوات الأمنية العراقية على المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل".

وكان مسؤول كردي قال في وقت سابق أن قوات البشمركة قطعت فجر الخميس الطرق الرئيسية التي تربط إقليم كردستان بمدينة الموصل بعد رصد تحركات عسكرية للقوات العراقية قرب المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب



نشرت في : 12/10/2017