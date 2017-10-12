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ثقافة

ما هي اليونسكو؟ وما المصاعب التي تواجهها؟

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فيديو عادل قسطل

نص عادل قسطل

آخر تحديث : 12/10/2017

تعد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) من أقدم المؤسسات الدولية، حيث أنشئت عام 1945، وتضم حاليا 195 دولة. ودأبت المنظمة على توجيه جهودها نحو القضايا الهامة التي تشغل العالم، كما تعمل على حماية التراث الإنساني العالمي. وبالرغم من علاقاتها الرسمية الواسعة مع العديد من المنظمات الدولية، إلا أن اليونسكو تعاني حاليا من صعوبات مالية حقيقية.

تختار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مديرها العام الجديد خلال الجمعية العامة
وعهدته أربع سنوات.

وتعتبر الجمعية العامة هي الهيئة المركزية في صناعة القرار، وكل الدول الأعضاء ممثلة فيها وعددها 195 دولة.

وترسم الجمعية العامة التوجهات الكبرى وتصادق على برنامج وميزانية المنظمة ، ويطبق المدير العام قراراتها تحت إشراف المجلس التنفيذي وعدد أعضائه 58.

ويعمل ما لا يقل عن ألفي شخص في مقر المنظمة في باريس، يضاف إليهم 640 يعملون في 53 مكتبا عبر العالم.

وتقيم اليونسكو علاقات رسمية مع أكثر من 300 منظمة غير حكومية تعمل معها على برامج عديدة، جزء كبير منها يهدف إلى محاربة أزمة التعليم في العالم وحماية التراث العالمي، الثقافي والطبيعي . ويعد ذلك  من أبرز مهامها  منذ تأسيسها في 1945.

ودأبت اليونسكو على توجيه جهودها نحو القضايا التي تهز العالم كمحاربة التطرف العنيف، وهو  واحد من أهم المواضيع الراهنة.

ويعاني هذا الكيان الثقافي العالمي الذي يعمل من أجل السلام من مصاعب مالية حقيقية رغم الميزانية التي تبلغ 653 مليون دولار.

 

عادل قسطل

 

نشرت في : 12/10/2017

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