الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

ليبيا: التهدئة بعد احتواء التفرقة؟

للمزيد

حدث اليوم

كاتالونيا: استقلال أم اضمحلال؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

هل تنفذ واشنطن ضربة عسكرية ضد بيونغ يانغ؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

روسيا تريد مستقبلا اتحاديا في سوريا!!

للمزيد

وقفة مع الحدث

إسبانيا.. أي تداعيات لانفصال كاتالونيا؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

كاتالونيا: الرئيس بيغديمونت قد يعتقل بسبب التحريض على إثارة الفتنة إذا أعلن الاستقلال!!

للمزيد

وجها لوجه

الجزائر- ثلاث شخصيات سياسية وعسكرية تطالب بمنع بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة

للمزيد

وقفة مع الحدث

من سيتولى إدارة اليونسكو؟

للمزيد

النقاش

السودان - الولايات المتحدة: عقوبات رفعت وأسئلة بقيت؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

أكثر من نصف مليون أوروبي يموتون سنويا بسبب الهواء

© أ ف ب/ أرشيف | معالم سياحية باريسية تتخفى وراء غيوم من الضباب بسبب التلوث

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/10/2017

أعلنت الوكالة الأوروبية للبيئة أن عدد حالات الوفيات المبكرة بسبب تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة العالقة، يبلغ نحو 400 ألف حالة سنويا. وجاء ذلك في دراسة نشرت الأربعاء في بروكسل. ولكن الدراسة أشارت في الوقت نفسه إلى أن الهواء في أوروبا يتحسن ببطء، رغم أن التركيز العالي للمواد الضارة لا تزال له تأثيرات سلبية كبيرة بالنسبة لصحة الأوروبيين.

يستمر تلوث الهواء في التسبب بأكثر من نصف مليون وفاة مبكرة سنويا في القارة الأوروبية رغم تسجيل بعض التحسن، وفق ما قالت الوكالة الأوروبية للبيئة في تقريرها السنوي.

وقال هانس برونيكس، مدير الوكالة ومقرها في كوبنهاغن في البيان، إنه "من المشجع أن نرى الكثير من الحكومات الأوروبية ولا سيما المدن تشكل قدوة في حماية صحة الأفراد من خلال تحسين نوعية الهواء"

ويبقى تلوث الهواء السبب البيئي الرئيسي للوفيات المبكرة.، حيث جاء في التقرير أن 428 ألف وفاة مبكرة من أصل 520 سجلت في 41 دولة أوروبية عام 2014 (في مقابل 550 ألفاً في 2013)، كانت مرتبطة مباشرة بالجزئيات الصغيرة المتواجدة في الجو وهي مزيج من جسيمات صغيرة للغاية وقطيرات سائلة، تنتج من حرائق الغابات والبراكين وعمليات حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط.

وفي الاتحاد الأوروبي كانت هذه الجزئيات مسؤولة عن 399 ألف حالة وفاة مبكرة من أصل 487 ألفاً.
كذلك أظهرت البيانات التي جمعت في محطات الرصد أن 82% من سكان المدن كانوا في العام 2015 عرضة لهذه الجزئيات الصغيرة في مقابل 85% عام 2013.

من جانبه، قال المفوض الأوروبي لشؤون البيئة، كارمينو فيلا، في بيان، إن "المفوضية الأوروبية عازمة على مواجهة هذه المشكلة ومساعدة الدول الأعضاء على أن تكون نوعية الهواء الذي يتنشقه مواطنوها ضمن المعايير".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 12/10/2017

  • فرنسا

    باريس تسعى إلى منع السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي بحلول 2030

    للمزيد

  • ألمانيا

    ميركل تتعهد بمساعدة المدن الأكثر تلوثا لتجنب حظر سير سيارات الديزل

    للمزيد

  • ريبورتاج

    الولايات المتحدة.. هل يمكن إنقاذ أشجار السيكويا العملاقة من الانقراض بسبب التلوث؟!

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي