إسبانيا: لماذا ترفض كاتالونيا الاحتفال بالعيد الوطني؟

تحتفل إسبانيا الخميس بعيدها الوطني، الذي يخلد اكتشاف كريستوفر كولمبس القارة الأمريكية في عام 1492، وسط أزمة سياسية حادة بسبب إصرار إقليم كاتالونيا إعلان استقلاله عن المملكة. وفيما تحتفل مدريد في 12 تشرين الأول/أكتوبر من كل سنة بالثقافة والحضارة الإسبانية، تعتبر برشلونة هذا اليوم رمزا لـ "الاحتلال" و"التصفية العرقية".

تحتفل إسبانيا الخميس بعيدها الوطني المصادف للذكرى 425 لاكتشاف كريستوفر كولمبس القارة الأمريكية، من خلال تظاهرات شعبية واستعراضات عسكرية حضرها الملك فيليبي السادس.

وهذه مناسبة تريدها مدريد خطوة لتعزيز الوحدة الوطنية ولم الشمل، لاسيما وسط تأزم الوضع في إقليم كاتالونيا الذي صوت في الفاتح من الشهر الجاري بالغالبية للاستقلال عن المملكة. وتريدها أيضا فرصة للتأكيد على شرعية المؤسسات الدستورية ورفضا لما سماه رئيس الحكومة المحافظ ماريانو راخوي "عصيانا" و"خروجا عن الشرعية".

كاتالونيا تمثل نحو 20 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في إسبانيا

من هو رئيس كاتالوني كارلس بيغديومنت

وكان رئيس كاتالونيا الانفصالي كارلس بيغديمونت أعلن الثلاثاء أمام البرلمان المحلي عن الاستقلال، وعلق تنفيذه في الوقت ذاته لإجراء حوار مع الحكومة المركزية في مدريد. ولكن راخوي أجابه برد صارم وأمهله لغاية 19 تشرين الأول/أكتوبر للعدول عن الاستقلال، مهددا إياه في حال الرفض بتفعيل المادة 155 من الدستور وتعليق نظام الحكم الذاتي في الإقليم. وقد حصلت مدريد على دعم الحزب الاشتراكي المعارض لبدء تطبيق هذه المادة 155.

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واستعادت كاتالونيا، التي يسكنها نحو 7 ملايين نسمة وتمثل نحو 20 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في إسبانيا، حكمها الذاتي في 1977 مع عودة المملكة للديمقراطية بعد أكثر من ثلاثة عقود من حكم فرانسيسكو فرانكو الديكتاتوري (1939-1975). ولم يسبق أن تم تعليق الحكم الذاتي منذ تأسيسه في 1932.

"تعليق الحكم الذاتي سيتسبب في تعزيز النزعة الاستقلالية"

وهذا الأمر مستبعد لحد الساعة، لما يتضمنه من مخاطر إفلات أمني وانعكاسات سياسية لا تحمد عقباها بالنسبة لمستقبل البلاد. في هذا الشأن، حذر أستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة المستقلة أوريول بارتوموس في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية من أن "تعليق الحكم الذاتي سيتسبب برد فعل جماعي للشعب الكاتالوني"، وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى "تعزيز النزعة الاستقلالية" لدى الكاتالونيين، المعروفين بارتباطهم الشديد للغتهم وهويتهم.

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ولكن النزعة الاستقلالية لا تحظى بدعم غالبية سكان الإقليم، كما أشارت إلى ذلك نتائج الانتخابات البرلمانية في أيلول/سبتمبر 2015، حيث حصدت أحزاب الانفصال على غالبية المقاعد إلا أنها كسبت أقل من 50 في المئة من الأصوات.

رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي يحذر رئيس كاتالونيا...

وأثبتت المظاهرات الحاشدة المؤيدة لوحدة إسبانيا التي نظمت الأحد الماضي في شوارع برشلونة (ومدريد) أن الاستقلال بات موضع انقسام كبير وسط السكان. وهذا لا يخفى عن المتحدث باسم حكومة كاتالونيا جوردي تورول، الذي صرح الأربعاء أن إعلان الاستقلال هو في الوقت الراهن "رمزي".

من الحرب الإسبانية-الفرنسية إلى "سقوط" برشلونة بيد فرانكو

ويبقى السؤال: لماذا ترفض كاتالونيا الاحتفال بالعيد الوطني الإسباني؟ والجواب: لأن سكانها يعتبرون يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر رمزا لـ "الاحتلال" الإسباني لأراضيهم من جهة، ولـ "التصفية العرقية" التي مارسها القادة الاستعماريون الإسبان (مثل هرنان كورتيس الذي وضع حدا لامبراطورية الأزتيك) بحق السكان الأصليين خلال غزواتهم عقب اكتشاف كريستوفر كولمبس القارة الأمريكية في 1492.

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بالمقابل، يحيي الإسبان هذا اليوم، والذي أصبح عيدا وطنيا في 1892، تخليدا للذكرى ذاتها ولكن كمحطة انطلاق رواج الثقافة والحضارة الإسبانية عالميا. وحتى تاريخ حديث، كانت عدة بلدان جنوب أمريكية تحتفل بـ 12 تشرين الأول/أكتوبر كيوم عالمي لـ "هيسبانداد" (بمعنى الإسبانية). فالأزمة الكاتالونية لم تبدأ في القرن الواحد العشرين، بل تمتد جذورها على مدى خمسة قرون، على الأقل.

ما الرسالة التي وجهها الملك الإسباني لمواطني كاتالونيا؟

وولادة إسبانيا الحديثة تعود حسب غالبية المؤرخين إلى عام 1469 عندما بدأ توحيد البلاد على يد إيزابيل "الكاثوليكية" ملكة كاستيا وزوجها فردنان ملك أراغون. هذا الزواج الملكي هو من استعاد غرناطة في 1492، معلنا نهاية الأندلس أو العهد الإسلامي في إسبانيا الذي استمر سبعة قرون.

11 أيلول/سبتمر 1714

وكانت المملكة آنذاك عبارة عن مقاطعات شبه مستقلة. وتعتبر "حرب الحصادين" في عام 1635 أول محطة في تاريخ النزعة الاستقلالية لدى الكاتالونيين.

ما الذي جرى في هذه السنة؟ نظرا لتكاليف الحرب الثقيلة بين إسبانيا وفرنسا، فرضت السلطة المركزية ضرائب ثقيلة على الإقليم، ما دفع بالمزارعين لإعلان "حرب الحصادين"، التي استوحى منها القوميون الكاتالونيون كلمات النشيد المحلي.

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وأبرز ثاني محطة في هذه الأزمة، ما يعرف بـ "حرب الوراثة" الإسبانية بين 1701 و1714 عندما نشب صراع مسلح بين الحليفتين فرنسا وإسبانيا والنمسا معززة بإنكلترا. وانحاز الإقليم يومها للنمسا إلا أن الحرب مالت لإسبانيا وانتهت بـ "سقوط" برشلونة في 11 أيلول/سبتمبر. ومنذ ذلك اليوم، أصبح هذا التاريخ عيدا وطنيا في كاتالونيا.

أما آخر محطة، فكانت حقبة فرانكو الديكتاتورية بين 1939 و1975 التي تلت الحرب الأهلية بين 1936 و1939، والتي انتهت أيضا بسقوط برشلونة، معقل الجمهوريين. وكانت هذه الفترة صعبة لكاتالونيا، إذ أن فرانكو فرض قيودا شديدة على هوية ولغة الإقليم. وأعيد العمل بوضع الحكم الذاتي في 1978، أي ثلاثة سنوات بعد استيلاء خوان كارلوس العرش في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1975.

فهل ستعلن كاتالونيا الثائرة استقلالها رسميا عن إسبانيا، أم سيلغي رئيسها كارلس بيغديمونت استفتاء الفاتح من تشرين الأول/أكتوبر 2017؟

علاوة مزياني

نشرت في : 12/10/2017