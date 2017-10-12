مونديال 2018: رئيس بنما يعلن "يوم عطلة وطني" بعد التأهل للنهائيات

أعلن رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا الخميس "يوم عطلة وطني" احتفاء بتأهل منتخب كرة القدم، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

قرر رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا إعلان يوم الخميس "يوم عطلة وطني" احتفالا بتأهل منتخب كرة القدم التاريخي إلى نهائيات مونديال 2018.

وكتب الأربعاء فاريلا في تغريدة على تويتر "إنه يوم تاريخي للبلاد. غدا (الخميس) سيكون يوم عطلة وطنيا لعمال القطاعين العام والخاص".

وعادت بنما من بعيد وهزمت كوستاريكا 2-1 فجر الأربعاء في الجولة الأخيرة من تصفيات اتحاد الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطي والكاريبي)، وحجزت بطاقة التأهل المباشر الثالثة لأول مرة في تاريخها، وأخرجت في الوقت نفسه الولايات المتحدة التي كانت مرشحة بقوة للتأهل.

وقال فاريلا بعد المباراة التي أقيمت على ملعب روميل فرنانديز في العاصمة "اليوم، الكواكب لعبت، عليكم ألا تفقدوا الإيمان".

ولا تعد كرة القدم من الأنشطة الرياضية الرائجة في بنما خلافا لما هي عليه حال البيسبول والملاكمة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 12/10/2017