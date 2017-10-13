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أفريقيا

الأمم المتحدة تندد بـ"التجاوزات والخروقات الكثيرة" لحقوق الإنسان في ليبيا

© أ ف ب / أرشيف | مهاجرون في قاعدة عسكرية ليبية في العاصمة طرابلس في 27 ايلول/سبتمبر

فيديو محمدو سواني

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/10/2017

طالب زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان خلال زيارته لليبيا الخميس، المسؤولين الليبيين "بوضع حد للاعتقالات الاعتباطية، والحرص على أن يلقى المسؤولون عن التجاوزات بحق المهاجرين في مراكز الاعتقال العقاب الذي يستحقونه". وأضاف الحسين أن "وضع حقوق الإنسان في ليبيا لا تزال تشوبه الكثير من التجاوزات والخروقات التي يقوم بها كل أطراف النزاع من دون أي خوف من العقاب".

ندد زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الخميس ب"الكثير من التجاوزات والخروقات" التي ترتكب في مراكز اعتقال في ليبيا، إلا أنه أعرب عن "تفاؤله" حيال رغبة السلطات الليبية العمل على تحسين هذا الوضع.

وقال زيد رعد الحسين، الذي بات أول مسؤول في الأمم المتحدة يعمل في مجال حقوق الإنسان يقوم بزيارة رسمية إلى ليبيا، "أن وضع حقوق الإنسان في ليبيا لا تزال تشوبه الكثير من التجاوزات والخروقات التي يقوم بها كل أطراف النزاع من دون أي خوف من العقاب".

وأوضح أنه التقى إضافة إلى أعضاء الحكومة الليبية ممثلين عن مجموعات المجتمع المدني وجمعيات للدفاع عن حقوق المرأة. كما زار خلال زيارته الثلاثاء أبرز سجون البلاد ومخيمات للمهاجرين.

آلاف المحتجزين اعتباطيا منذ سنوات

وتابع الحسين "هناك الآلاف من الأشخاص المحتجزين اعتباطيا في كافة أنحاء البلاد وبعضهم منذ حرب العام 2011. وقد تعرض عدد منهم للتعذيب وسوء المعاملة".

وأضاف "هناك مجموعات مسلحة تقتل وتحتجز مدنيين وعسكريين رهائن، كما أن مدنيين وبينهم نساء وأطفال يقتلون أسبوعيا بسبب الاستخدام العشوائي للسلاح".

ودعا الحكومة التي "تواجه تحديات عدة إلى وضع حد للاعتقالات الاعتباطية والحرص على أن يلقى المسؤولون عن التجاوزات بحق المهاجرين في مراكز الاعتقال العقاب الذي يستحقونه".

إلا أنه مع ذلك رحب بالتزام المسؤولين الليبيين مواجهة هذه التجاوزات وعلى رأسهم رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ووزيرا الداخلية والعدل.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 13/10/2017

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