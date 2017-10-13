ما الهدف من نشر تركيا 14 مركزا للمراقبة في إدلب السورية؟

أعلنت هيئة الأركان التركية الخميس بدء "أعمال إقامة مراكز مراقبة" في محافظة إدلب السورية. وأوردت وسائل إعلام تركية أن التدخل العسكري التركي في سوريا جاء بموجب اتفاق تم في أستانا يهدف لإقامة منطقة "خفض التوتر"، وينص على أن تقيم أنقرة 14 مركزا للمراقبة في إدلب سينشر فيها حوالي 500 جندي.

نشرت تركيا عشرات الجنود والمدرعات في محافظة إدلب السورية لبدء إقامة منطقة لخفض التوتر وفقا لاتفاق أستانا.

وأعلنت هيئة الأركان التركية في بيان الجمعة "بدأنا الخميس 12 تشرين الأول/أكتوبر أعمال إقامة مراكز مراقبة".

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدها بقليل دخول "قواتنا المسلحة مع الجيش السوري الحر" إلى سوريا، وهو فصيل تدعمه أنقرة.

وتأتي العملية على خلفية تحسن العلاقات بين تركيا وروسيا الراعية للنظام السوري. وكانت الدولتان تفاوضتا مع إيران حول اتفاق في أستانا ينص على إقامة أربع مناطق لخفض التوتر في سوريا، إحداها في إدلب.

وكان الجيش التركي أطلق في 8 تشرين الأول/اكتوبر عملية استطلاعية بهدف إقامة مراكز مراقبة في إطار انشاء منطقة خفض التوتر في إدلب. وأشارت هيئة الأركان إلى أنها تشن عمليتها بموجب "قواعد الاشتباك التي تم التفاوض حولها في أستانا".

30 عربة مصفحة ومائة جندي تركي دخلوا إدلب

وأوردت صحيفة "حرييت" أن الموكب العسكري التركي المؤلف من نحو ثلاثين عربة مصفحة ومئة جندي من بينهم عناصر من القوات الخاصة وصل إلى إدلب ليل الخميس الجمعة.

وأظهرت صور للجيش وزعها على وسائل الإعلام أن الموكب ضم خصوصا دبابات وعربات نقل جنود وآليات ورش كالحفارات.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن في وقت متأخر مساء الخميس دخول القوات التركية في محافظة إدلب استعدادا "للانتشار" في شمال غرب سوريا.

وأوردت وسائل الإعلام التركية أن الاتفاق الذي تم التفاوض حوله في أستانا ينص خصوصا على أن تقيم تركيا 14 مركز مراقبة في محافظة إدلب سينشر فيها ما مجمله 500 جندي.

الحيلولة دون انتشار قوات سوريا الديمقراطية

وكان أردوغان أعلن الأسبوع الماضي إطلاق عملية جديدة في إدلب المحافظة التي يخضع قسم كبير منها لسيطرة هيئة تحرير الشام التحالف التي تضم خصوصا جبهة فتح الشام (النصرة سابقا).

ويهدف هذا التحرك التركي على ما يبدو إلى الحؤول دون انتشار قوات سوريا الديمقراطية وهي تحالف كردي عربي تدعمه واشنطن في شمال سوريا وتعده تركيا فصيلا "إرهابيا".

وأشار المرصد إلى أن القوات التركية واكبها عناصر من هيئة تحرير الشام مساء الخميس ما يحمل على الاعتقاد بأن الانتشار التركي يتم بالتنسيق مع الحركة التي سبق أن رافقت عملية استطلاعية لأنقرة هذا الأسبوع.

لا تزال إدلب، المحافظة الواقعة في شمال غرب سوريا غير خاضعة لسيطرة القوات السورية بالإضافة إلى قسم من محافظات حماة (وسط) وحلب (شمال) واللاذقية (غرب).

وفي الوقت الذي يطول فيه أمد النزاع السوري، تبدو تركيا أكثر قلقا إزاء نشاطات وحدات حماية الشعب الكردية في شمال البلاد.

ويبدو أن أحد أهداف الانتشار التركي الأخير حول ردع أي محاولات لانتشار هذه القوات خارج عفرين في شمال سوريا.

وصرح مصطفى سيجاري المسؤول الرفيع في فصيل لواء المعتصم الذي من المفترض أن يشارك في العملية الجديدة لأنقرة في تغريدة أن "القوات التركية بدأت الدخول في الأراضي السورية وإقامة مراكز مراقبة... بهدف حماية المنطقة من القصف وقطع الطريق أمام الانفصاليين".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 13/10/2017