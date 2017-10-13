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أفريقيا

تونس: اشتباكات مع الأمن في بلدة "سوق الأحد" إثر وفاة مهاجرين في البحر

© أ ف ب | مهاجرون ينتظرون خفر السواحل الإيطالي لإنقادهم قبالة شواطئ ليبيا، 6 آب/أغسطس 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/10/2017

أحرق تونسيون غاضبون الخميس بعد وفاة مهاجرين غير شرعيين في البحر، مبنى السلطات المحلية في بلدة سوق الأحد الواقعة بولاية قبلي، وفق ما أفاد مسؤول ومنظمة غير حكومية.

بادر تونسيون غاضبون الخميس بإشعال النار في مبنى السلطات المحلية في بلدة سوق الأحد (500 كلم جنوب العاصمة) إثر وفاة شبان في حادث بين مركب مهاجرين غير شرعيين وبارجة عسكرية، حسب ما أفاد مسؤول ومنظمة غير حكومية.

وأوقع حادث التصادم مساء الأحد ثمانية قتلى على الأقل في حين عبرت منظمات غير حكومية عن خشيتها من أن يكون عدد المفقودين أربعين شخصا.

ووصف رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حديث متلفز، ما حصل بأنه "كارثة وطنية".

وقال إن هناك "تعليمات واضحة لمتابعة نتائج التحقيق والتسريع بتحديد المسؤوليات. كل واحد يتحمل مسؤوليتو".

وتابع "نتقاسم لوعة وحسرة هذه العائلات".

وفي وقت سابق قال ياسر مصباح الناطق باسم الداخلية التونسية إن "أربعين مواطنا أحرقوا مقر معتمدية سوق الأحد والمنزل الوظيفي للمعتمد وحاولوا إحراق مقر الأمن".

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في البلدة، وفق مصباح الذي تعذر عليه على الفور تحديد دوافع المتظاهرين.

وبحسب رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية) فإن الامر يتعلق بأقارب ثلاثة من ضحايا حادث التصادم الذي وقع قبالة أرخبيل قرقنة على الساحل الشرقي، عبروا عن غضبهم من "موقف الحكومة".

أاوضح بن عمر "لقد سقط بينهم ثلاثة قتلى وهناك الكثير من المفقودين ولا مخاطب من جانب السلطات ولا يوجد رقم أخضر للاستعلام. هناك توتر شديد وغضب كبير".

وكانت البحرية التونسية قد انتشلت 38 ناجيا جميعهم من التونسيين وثمانية جثث بعد غرق مركب المهاجرين إثر تصادم مساء الأحد مع بارجة عسكرية تونسية قبالة قرقنة، بحسب وزارة الدفاع التونسية.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 13/10/2017

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