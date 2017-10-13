الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

نائب الرئيس العراقي نوري المالكي: لا توجد بنية تحتية لاستمرار إقليم كردستان إن قرر الانفصال!

للمزيد

موضة

غوتشي: "لا مكان للفرو الطبيعي في عروض أزيائنا"

للمزيد

تكنوفيليا

لماذا تلجأ بعض الحكومات إلى إصدار عملات افتراضية؟

للمزيد

ريبورتاج

السنغال.. استمرار في استيراد الأرز رغم توافر البديل المحلي!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل ستشارك السعودية في إعادة إعمار سوريا؟

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

ممثلات فرنسيات يؤكدن تعرضهن للتحرش الجنسي من قبل المنتج واينستين!

للمزيد

النقاش

إيران - نووي: مصير الاتفاق بيد ترامب؟

للمزيد

الصحة أولا

هل لمهنتنا تأثير على صحة قلبنا؟

للمزيد

ريبورتاج

سوريا.. عودة أكثر من 600 ألف نازح سوري إلى ديارهم

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

روحاني يعلن التزام بلاده بالاتفاق النووي ويؤكد أنه لا يمكن أن تلغيه دولة واحدة

© أ ف ب

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/10/2017

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الجمعة التزام بلاده بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، مشددا على أنه غير قابل للتعديل أو الإلغاء من أي دولة كانت. واعتبر روحاني خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ضد الشعب الإيراني أكثر من أي وقت مضى".

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الجمعة أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي أعلن فيه استراتيجية جديدة ضد إيران يظهر أنه "ضد الشعب الإيراني أكثر من أي وقت مضى".

وقال روحاني في كلمة متلفزة بعد خطاب ترامب "اليوم، ترفض الولايات المتحدة الاتفاق النووي أكثر من أي وقت مضى وهي ضد الشعب الإيراني أكثر من أي وقت مضى".

مداخلة على منتظري حول كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني تعقيبا على خطاب ترامب

واعتبر أن "تصريحات ترامب هي مجموعة من الإهانات والاتهامات التي لا أساس لها".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي "لم يقرأ القانون الدولي" متسائلا "هل يستطيع رئيس بمفرده إلغاء اتفاق دولي ومتعدد الطرف. يبدو أنه يجهل أن هذا الاتفاق ليس اتفاقا ثنائيا بين إيران والولايات المتحدة".

وكرر روحاني أن "الاتفاق النووي لا يقبل التغيير، لا يمكن أن نضيف إليه بندا أو ملاحظة. ما دامت مصالحنا تفرض ذلك، سنبقى نلتزم بالاتفاق النووي وسنتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولكن إذا لم تراع مصالحنا يوما ما فلن نتردد لحظة واحدة وسنرد".

وتابع روحاني "الأمة الإيرانية لم ولن ترضخ أبدا لأي ضغط خارجي... إيران والاتفاق أقوى من ذي قبل... الحرس الثوري الإسلامي الإيراني سيواصل قتاله للإرهابيين في المنطقة".

وأضاف أن قرار ترامب عدم التصديق على الاتفاق سيعزل الولايات المتحدة لأن الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق ستبقى ملتزمة به.

وأشار روحاني في خاطبه إلى أن بلاده ستضاعف جهودها لصنع أسلحة للردع وتوسع برنامجها الصاروخي.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 13/10/2017

  • الولايات المتحدة - إيران

    ترامب يرفض الإقرار بالتزام طهران بالاتفاق النووي ويعلن عقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني

    للمزيد

  • الولايات المتحدة - إيران

    خمسة مآخذ أمريكية على الاتفاق النووي الإيراني

    للمزيد

  • الولايات المتحدة - إيران

    ترحيب إسرائيلي وسعودي باستراتيجية ترامب إزاء إيران و"قلق" أوروبي و"انتقاد" روسي

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي