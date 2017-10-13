روحاني يعلن التزام بلاده بالاتفاق النووي ويؤكد أنه لا يمكن أن تلغيه دولة واحدة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الجمعة التزام بلاده بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، مشددا على أنه غير قابل للتعديل أو الإلغاء من أي دولة كانت. واعتبر روحاني خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ضد الشعب الإيراني أكثر من أي وقت مضى".

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الجمعة أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي أعلن فيه استراتيجية جديدة ضد إيران يظهر أنه "ضد الشعب الإيراني أكثر من أي وقت مضى".

وقال روحاني في كلمة متلفزة بعد خطاب ترامب "اليوم، ترفض الولايات المتحدة الاتفاق النووي أكثر من أي وقت مضى وهي ضد الشعب الإيراني أكثر من أي وقت مضى".

مداخلة على منتظري حول كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني تعقيبا على خطاب ترامب

واعتبر أن "تصريحات ترامب هي مجموعة من الإهانات والاتهامات التي لا أساس لها".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي "لم يقرأ القانون الدولي" متسائلا "هل يستطيع رئيس بمفرده إلغاء اتفاق دولي ومتعدد الطرف. يبدو أنه يجهل أن هذا الاتفاق ليس اتفاقا ثنائيا بين إيران والولايات المتحدة".

وكرر روحاني أن "الاتفاق النووي لا يقبل التغيير، لا يمكن أن نضيف إليه بندا أو ملاحظة. ما دامت مصالحنا تفرض ذلك، سنبقى نلتزم بالاتفاق النووي وسنتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولكن إذا لم تراع مصالحنا يوما ما فلن نتردد لحظة واحدة وسنرد".

وتابع روحاني "الأمة الإيرانية لم ولن ترضخ أبدا لأي ضغط خارجي... إيران والاتفاق أقوى من ذي قبل... الحرس الثوري الإسلامي الإيراني سيواصل قتاله للإرهابيين في المنطقة".

وأضاف أن قرار ترامب عدم التصديق على الاتفاق سيعزل الولايات المتحدة لأن الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق ستبقى ملتزمة به.

وأشار روحاني في خاطبه إلى أن بلاده ستضاعف جهودها لصنع أسلحة للردع وتوسع برنامجها الصاروخي.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 13/10/2017