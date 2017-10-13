الجيش التركي يعلن بدء إقامة "مراكز مراقبة" في إدلب السورية

قال الجيش التركي الجمعة أنه بدأ إقامة "مراكز مراقبة" في محافظة إدلب السورية، من أجل إنشاء منطقة لخفض التوتر. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن رتلا عسكريا للقوات التركية دخل الأراضي السورية الخميس استعدادا لـ"الانتشار" في شمال غرب البلاد.

أعلن الجيش التركي الجمعة أنه بدأ إقامة "مراكز مراقبة" في محافظة إدلب الواقعة شمال غرب سوريا، من أجل إنشاء منطقة لخفض التوتر هدفها وقف المعارك في هذه المنطقة الذي يسيطر عليه الجهاديون.

وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان "بدأنا الخميس 12 تشرين الأول/أكتوبر أشغال إقامة مراكز مراقبة". وقالت الصحف التركية إن قافلة عسكر كبيرة تضم آليات مصفحة وصلت الخميس إلى محافظة إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن في وقت متأخر مساء الخميس دخول القوات التركية في محافظة إدلب استعدادا "للانتشار" في شمال غرب سوريا.

من جهتها أوردت صحيفة "حرييت" صباح الجمعة أن نحو ثلاثين عربة مصفحة تنقل نحو مئة جندي تركي من بينهم عناصر من القوات الخاصة عبرت الحدود خلال الليل، موضحة أن هذا العدد يمكن أن يزيد في الأيام المقبلة.

وأطلق الجيش التركي في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر عمليات استطلاعية لإقامة واحدة من أربع مناطق لخفض التوتر في شمال غرب سوريا بحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أستانا بين روسيا وإيران حليفتا النظام السوري وتركيا التي تدعم فصائل مقاتلة.

وتشمل منطقة خفض التوتر محافظة إدلب. ولا تزال هذه المحافظة الواقعة في شمال غرب سوريا غير خاضعة لسيطرة القوات السورية بالإضافة إلى قسم من محافظات حماة (وسط) وحلب (شمال) واللاذقية (غرب).

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 13/10/2017