وقوع هزة أرضية قرب منطقة التجارب النووية في كوريا الشمالية

وقع زلزال بقوة 2,9 درجات الجمعة قرب موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية حيث كانت بيونغ يانغ أجرت في 3 أيلول/سبتمبر أكبر اختبار لها حتى الآن. ويعتقد خبراء في كوريا الجنوبية أن الهزة لم تنتج عن نشاط بشري.

سجلت هزة أرضية بقوة 2,9 درجات الجمعة، قبل الفجر قرب موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية، حيث كانت بيونغ يانغ أجرت في 3 أيلول/سبتمبر الماضي أكبر اختبار لها حتى الآن.

لكنّ خبراء في كوريا الجنوبية يعتقدون أن الهزة لم تنتج عن نشاط بشري.

ووقع الزلزال عند الساعة 01,41 (16,41 ت غ الخميس) على عمق زهاء خمسة كيلومترات.

وتم تحديد مركز الزلزال شمال موقع اختبار بونغي-ري، حسب المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

وقال المعهد إن الزلزال "وقع في منطقة التجارب النووية الكورية الشمالية السابقة"، مضيفا "لا يمكننا أن نحدد" ما إذا كانت الهزة طبيعية أو مردّها إلى نشاط بشري.

ويأتي ذلك في وقت يخشى فيه المجتمع الدولي من قيام بيونغ يانغ بتجربة نووية جديدة وسط تصاعد الحرب الكلامية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 13/10/2017