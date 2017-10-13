الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

تكنوفيليا

لماذا تلجأ بعض الحكومات إلى إصدار عملات افتراضية؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل ستشارك السعودية في إعادة إعمار سوريا؟

للمزيد

النقاش

إيران - نووي: مصير الاتفاق بيد ترامب؟

للمزيد

الصحة أولا

هل لمهنتنا تأثير على صحة قلبنا؟

للمزيد

النقاش

ليبيا: التهدئة بعد احتواء التفرقة؟

للمزيد

حدث اليوم

كاتالونيا: استقلال أم اضمحلال؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

هل تنفذ واشنطن ضربة عسكرية ضد بيونغ يانغ؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

روسيا تريد مستقبلا اتحاديا في سوريا!!

للمزيد

وقفة مع الحدث

إسبانيا.. أي تداعيات لانفصال كاتالونيا؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

آسيا

وقوع هزة أرضية قرب منطقة التجارب النووية في كوريا الشمالية

© أ ف ب / أرشيف | كوريون شماليون يتابعون بثا لإطلاق صاروخ في 16 أيلول/سبتمبر 2017 في بيونغ يانغ

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/10/2017

وقع زلزال بقوة 2,9 درجات الجمعة قرب موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية حيث كانت بيونغ يانغ أجرت في 3 أيلول/سبتمبر أكبر اختبار لها حتى الآن. ويعتقد خبراء في كوريا الجنوبية أن الهزة لم تنتج عن نشاط بشري.

سجلت هزة أرضية بقوة 2,9 درجات الجمعة، قبل الفجر قرب موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية، حيث كانت بيونغ يانغ أجرت في 3 أيلول/سبتمبر الماضي أكبر اختبار لها حتى الآن.

لكنّ خبراء في كوريا الجنوبية يعتقدون أن الهزة لم تنتج عن نشاط بشري.

ووقع الزلزال عند الساعة 01,41 (16,41 ت غ الخميس) على عمق زهاء خمسة كيلومترات.

وتم تحديد مركز الزلزال شمال موقع اختبار بونغي-ري، حسب المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

وقال المعهد إن الزلزال "وقع في منطقة التجارب النووية الكورية الشمالية السابقة"، مضيفا "لا يمكننا أن نحدد" ما إذا كانت الهزة طبيعية أو مردّها إلى نشاط بشري.

ويأتي ذلك في وقت يخشى فيه المجتمع الدولي من قيام بيونغ يانغ بتجربة نووية جديدة وسط تصاعد الحرب الكلامية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 13/10/2017

  • الأزمة الكورية

    دونالد ترامب: "العمل العسكري ضد بيونغ يانغ ليس الخيار الأول"

    للمزيد

  • كوريا الشمالية

    كوريا الشمالية "تعد بإرسال مزيد من الهدايا إلى الولايات المتحدة إذا لم تكف عن استفزازاتها"

    للمزيد

  • الأزمة الكورية

    بوتين يدعو إلى الحوار بشأن الأزمة الكورية لتفادي "كارثة عالمية"

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي