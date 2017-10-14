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الشرق الأوسط

بغداد تمهل البشمركة حتى مساء السبت للانسحاب من كركوك

© أ ف ب | قوات الجيش العراقي عند موقع استعادت السيطرة عليه من قوات البشمركة بالقرب من محافظة كركوك في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/10/2017

أمهل الجيش العراقي المقاتلين الأكراد حتى مساء السبب للانسحاب من مواقع كانوا قد سيطروا عليها عام 2014 في محافظة كركوك الغنية بالنفط.

كشف مسؤول كردي رفيع السبت أن القوات العراقية أمهلت المقاتلين الأكراد حتى مساء السبت للانسحاب إلى مواقعهم قبل عام 2014 في محافظة كركوك الغنية بالنفط.

وقال المسؤول الكردي رافضا الكشف عن اسمه "إن المهلة ستنتهي منتصف ليل السبت الأحد وتقضي بانسحاب قوات البشمركة إلى مواقعها قبل 6 حزيران/يونيو 2014 وتسليم القواعد العسكرية والأمنية والمؤسسات النفطية إلى الحكومة الاتحادية".

وتأتي تصريحات المسؤول الكردي في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس العراقي فؤاد معصوم وهو كردي بزيارة إلى مدينة السليمانية للقاء المسؤولين في كردستان من أجل التباحث في الأزمة، دون إعطاء تفاصيل حول ما توصلت إليه المحادثات.

استغلال "الفوضى الأمنية"

واستغلت القوات الكردية انهيار القوات الاتحادية العراقية في 2014 خلال الهجوم الواسع لتنظيم الدولة الإسلامية على جنوب وغرب العراق، لتفرض سيطرتها بشكل كامل على مدينة كركوك الغنية بالنفط، وحولت مسار الأنابيب النفطية إلى داخل إقليم كردستان وباشرت بالتصدير بدون موافقة بغداد. كما سيطرت على مناطق أخرى في محافظات مجاورة.

واستعادت القوات العراقية الجمعة عددا من المواقع التي كانت قد سيطرت عليها القوات الكردية جنوب كركوك منذ 2014 دون قتال. في المقابل، أعلنت السلطات الكردية استعداد قوات إقليم كردستان للدفاع عن مواقعها "مهما كلف الثمن".

وتأتي العملية العسكرية بعد تصاعد التوتر وبشكل سريع بين حكومة بغداد وإقليم كردستان إثر تنظيم الإقليم استفتاء حول استقلاله في  25أيلول/سبتمبر الماضي.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 14/10/2017

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