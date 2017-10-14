الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

نائب الرئيس العراقي نوري المالكي: لا توجد بنية تحتية لاستمرار إقليم كردستان إن قرر الانفصال!

للمزيد

موضة

غوتشي: "لا مكان للفرو الطبيعي في عروض أزيائنا"

للمزيد

تكنوفيليا

لماذا تلجأ بعض الحكومات إلى إصدار عملات افتراضية؟

للمزيد

ريبورتاج

السنغال.. استمرار في استيراد الأرز رغم توافر البديل المحلي!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل ستشارك السعودية في إعادة إعمار سوريا؟

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

ممثلات فرنسيات يؤكدن تعرضهن للتحرش الجنسي من قبل المنتج واينستين!

للمزيد

النقاش

إيران - نووي: مصير الاتفاق بيد ترامب؟

للمزيد

الصحة أولا

هل لمهنتنا تأثير على صحة قلبنا؟

للمزيد

ريبورتاج

سوريا.. عودة أكثر من 600 ألف نازح سوري إلى ديارهم

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

وزارة الدفاع الأمريكية: التحالف سيقبل "استسلام" مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/10/2017

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن دول التحالف الدولي ستقبل "استسلام" عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة.

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس خلال ندوة صحفية الجمعة أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة "سيقبل باستسلام" عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة بشمال سوريا.

وردا على سؤال حول توقّف المفاوضات مع التنظيم الهادفة الى توفير ممر آمن لإخراج المدنيين العالقين في آخر نقاط سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الرقة، قال ماتيس "إذا استسلم )عناصر التنظيم)  فبالطبع سنقبل باستسلامهم" لكنّ "الأكثر تعصّباً (بينهم) لن يسمحوا بذلك" الاستسلام و"يمنعون المدنيين من الفرار إلى مواقعنا وسوف يقاتلون حتى النهاية".

وقدر التحالف الدولي في تقرير الخميس أن نحو أربعة آلاف مدني ما زالوا عالقين في الرقة، ومعظمهم محتجزون كدروع بشرية من قبل 300 إلى 400 مقاتل من تنظيم الدولة الاسلامية.

وتمكنت قوات سوريا الديموقراطية بفضل الدعم الجوي لطيران التحالف الدولي، من طرد التنظيم المتطرف من نحو تسعين في المئة من الرقة، أبرز معاقله سابقاً في سوريا.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 14/10/2017

  • سوريا

    الرقة: "قوات سوريا الديمقراطية" باتت على مشارف المربع الأمني في المدينة القديمة

    للمزيد

  • سوريا

    الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة في الرقة لإجلاء المدنيين المحاصرين

    للمزيد

  • سوريا

    سوريا: قوات التحالف تكثف غاراتها على الرقة ومقتل أكثر من 170 مدنيا خلال أسبوع

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي