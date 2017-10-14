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الشرق الأوسط

الجيش السوري يعلن استعادة مدينة الميادين شرقي البلاد من تنظيم "الدولة الإسلامية"

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/10/2017

نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مصدر عسكري السبت استعادة السيطرة على مدينة الميادين، أحد آخر أبرز معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا. ويسعى الجيش السوري بدعم روسي إلى توسيع مناطق سيطرته في محافظة دير الزور التي يسيطر التنظيم على الجزء الأكبر منها منذ العام 2014.

أعلن مصدر عسكري في الجيش السوري السبت عن استعادة السيطرة على مدينة الميادين، أحد آخر أبرز معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وقال المصدر إن "وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة تستعيد السيطرة على مدينة الميادين فى دير الزور (شرق) وتقضي على أعداد كبيرة من إرهابيي 'داعش'". وأضاف إن القوات الحكومية "تطارد فلول تنظيم 'داعش' الهاربة من المدينة"، كما تقوم وحدات الهندسة "بإزالة الألغام والمفخخات التي زرعها الإرهابيون في شوارع وساحات المدينة".

وبعد الميادين، تبقى مدينة البوكمال الحدودية مع العراق آخر معقل للتنظيم في شرق سوريا، في وقت يوشك على خسارة مدينة الرقة (شمال) بالكامل. وتمكن الجيش السوري قبل يومين من قطع الطرق التي تربط الميادين الواقعة في ريف دير الزور الشرقي بمدينة البوكمال. وحوصرت بذلك المدينة من ثلاث جهات، ولم يبق أمام الجهاديين سوى الفرار عبر عبور نهر الفرات باتجاه ضفته الشرقية حيث لا يزال يتواجد التنظيم.

ويسعى الجيش السوري بدعم روسي إلى توسيع مناطق سيطرته في محافظة دير الزور التي يسيطر التنظيم على الجزء الأكبر منها منذ العام 2014.

وتشكل هذه المحافظة حاليا مسرحا لهجومين منفصلين: الأول يقوده الجيش السوري بدعم روسي في مدينة دير الزور، وفي الريف الغربي للمحافظة، والثاني تنفذه قوات سوريا الديمقراطية (فصائل كردية وعربية) المدعومة من واشنطن في الريفين الشمالي والشمالي الشرقي.

وتمكن الجيش السوري السبت من محاصرة الأحياء الشرقية في مدينة دير الزور بشكل كامل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وقالت سانا "استكملت وحدات من الجيش العربي السوري تطويق إرهابيي تنظيم 'داعش' داخل الأحياء المنتشرين فيها في مدينة دير الزور بعد سيطرتها على نقاط جديدة شرق نهر الفرات".

وتمكن الجيش السوري الشهر الماضي من فك حصار محكم فرضه التنظيم قبل نحو ثلاث سنوات على الأحياء الغربية لمدينة دير الزور والمطار العسكري المجاور.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 14/10/2017

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