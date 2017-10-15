أربيل وبغداد تتفقان على مهلة 24 ساعة لتجنب وقوع مواجهات

اتفق مسؤولون من إقليم كردستان والحكومة العراقية على مهلة 24 ساعة ساعة في محاولة لمعالجة الأزمة بين أربيل وبغداد عبر الحوار لتجنب وقوع مواجهة عسكرية بين الطرفين. وسيشارك مسؤولون كبار من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وآخرون من الحزب الديمقراطي الكردستاني في الاجتماع الذي من المقرر عقده في محافظة السليمانية.

منح أكراد إقليم كردستان والحكومة العراقية الأحد أنفسهم مهلة 24 ساعة لمحاولة معالجة الأزمة بين الإقليم وبغداد عبر الحوار تجنبا لوقوع مواجهة عسكرية بين الطرفين اللذين يواصلان حشد قواتهما العسكرية في محافظة كركوك الغنية بالنفط.

وقال مسؤول كردي لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الرئيس العراقي فؤاد معصوم، وهو كردي، سيجتمع مع مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وسيشارك مسؤولون كبار في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي ينتمي إليه الرئيس معصوم، وآخرون من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني، في الاجتماع الذي من المقرر عقده في محافظة السليمانية، ثاني كبرى محافظات الإقليم، وفقا للمصدر.

وذكر عبد الله عليوي أحد مستشاري معصوم الذي يرافقه الأحد لوكالة الأنباء الفرنسية إن الرئيس العراقي سيقدم "مشروعا" دون مزيد من التفاصيل، مكتفيا بالقول أن الرئيس يعتمد "على الحوار من أجل تجنب الصراع والعنف".

وفيما يحاول المسؤولون السياسيون استئناف لغة الحوار، يواصل آلاف المقاتلين الأكراد وآخرون لقوات الحكومة المركزية الانتشار على خطوط مواجهة لبعضهم البعض في محافظة كركوك المتنازع عليها والواقعة شمالي بغداد.

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، لوكالة الأنباء الفرنسية إن "القوات الاتحادية لا تريد ولا يمكن أن تعتدي على المواطنين من الكرد أو غيرهم في هذه المناطق بل تسعى لتطبيق الدستور وضمان نفاذ القوانين الاتحادية"، دون الإشارة إلى المهلة التي تحدث عنها المصدر الكردي.

وشاهد أحد مصوري فرانس برس في ساعة مبكرة من صباح الأحد قوات عراقية تواصل حشد مقاتليها في مواقع مواجهة لقوات من البشمركة التي لم تبرح مواقعها.

وبحسب مسؤول كردي فإن قوات الإقليم "تنتظر أوامر" من قياداتها التي أعلنت الأحد مهلة لمدة 24 ساعة لتغليب لغة الحوار على لغة المدفع.

وتطالب الحكومة المركزية الإقليم باستعادة المواقع التي سيطر عليها الأكراد خلال احداث عام 2014.

ويومها استغلت القوات الكردية انهيار القوات الاتحادية العراقية خلال الهجوم الواسع الذي شنه في صيف ذلك العام تنظيم "الدولة الإسلامية" وسيطر خلاله على مساحات واسعة من العراق، لتفرض سيطرتها بالكامل على مدينة كركوك وحقول النفط في المحافظة.

وما لبثت سلطات إقليم كردستان ان حولت مسار الأنابيب النفطية في كركوك إلى داخل الإقليم وراحت تصدر الذهب الأسود بدون موافقة بغداد. كما سيطرت على مناطق أخرى في محافظات مجاورة.

وكانت السلطات الكردية قد أعلنت أنها تلقت إنذارا من القوات العراقية للانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في 2014، وقد انتهت هذه المهلة خلال الليل من دون أن يسجل أي حادث حتى الصباح حين أعلن عن تمديدها.

هاجس فشل لغة الحوار

ولكن يبقى الهاجس الأكبر لدى السياسيين والأهالي وحتى المقاتلين هو فشل لغة الحوار والاحتكام لقوة السلاح.

وليل السبت-الأحد احتشد مدنيون أكراد في مدينة كركوك حاملين السلاح، فيما حذر محافظ كركوك نجم الدين كريم الذي أقالته بغداد بعدما أعلن الولاء لسلطات الإقليم التي أبقته في منصبه، من أن "السكان سيساعدون البشمركة (...) لن ندع أي قوة تخترق مدينتنا".

وتشدد بغداد على أنها لا تريد "شن حرب"، وتؤكد أنه من "واجب " قواتها أن تستعيد سيطرة الحكومة المركزية على المناطق التي تسيطر عليها البشمركة التي تأتمر حصرا بأوامر السلطات الكردية.

وتعيش الحكومة العراقية مصاعب اقتصادية منذ انخفاض أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي لميزانية البلاد التي تقاتل منذ ثلاث سنوات ونيف تنظيم "الدولة الإسلامية".

وتريد بغداد استعادة السيطرة على 250 ألف برميل يوميا تنتج من ثلاثة حقول في كركوك، هي خورمالا الذي سيطر عليه الأكراد عام 2008، وهافانا وباي حسن اللذان سيطروا عليهما بعد عام 2014.

وفي الوقت ذاته، فإن إقليم كردستان الذي يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه يرى في فقدانه هذه الحقول خسارة لا تحتمل، لأنها تنتج 40 بالمئة من صادراته النفطية.

وتصاعدت حدة التوتر بين بغداد وأربيل منذ أن نظم الإقليم استفتاء في 25 أيلول/سبتمبر بهدف الاستقلال عن بغداد وأصبحت مذاك المناطق المتنازع عليها بين الطرفين وأبرزها محافظة كركوك في صدارة الاهتمام.

وعلى المستوى الدولي تسعى الولايات المتحدة الحليفة لطرفي النزاع تهدئة الأمور بينهما.

وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إن بلاده تحاول "نزع فتيل التوتر وإمكانية المضي قدما دون أن نحيد أعيننا عن العدو" أي تنظيم "الدولة الإسلامية"، مشددا على سعي واشنطن إلى منع وقوع أي نزاع بينهما.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 15/10/2017