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الشرق الأوسط

مقاتلون أجانب من تنظيم "الدولة الإسلامية" يغادرون الرقة

© أ ف ب

فيديو ليلى الطيبي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/10/2017

أجلي مقاتلون أجانب في تنظيم "الدولة الإسلامية" من مدينة الرقة، بموجب اتفاق تم التوصل إليه السبت. هذا في وقت تشارف فيه عمليات استعادة الرقة من أيدي التنظيم المتشدد على نهايتها.

غادر عدد من المقاتلين الأجانب في تنظيم "الدولة الإسلامية" مدينة الرقة وفق اتفاق تم التوصل إليه السبت. فيما أصبح مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية المدعومون من التحالف الدولي بقيادة واشنطن على مشارف استعادة هذا المعقل السابق للتنظيم بالكامل، حسبما أفاد مسؤول محلي الأحد.

وقال المسؤول الكبير في مجلس الرقة المدني عمر علوش إن "قسما من الأجانب خرجوا"، ردا على سؤال حول اتفاق الإجلاء الذي أعلن عنه السبت ويشمل مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية."

لكنه لم يكن بوسعه تأكيد عدد المقاتلين الذين تم إجلاؤهم منذ السبت، ولا الوجهة التي نقلوا إليها.

وقال: "أخذوا المدنيين دروعا بشرية وخرجوا "مضيفا أن" الذين بقوا لا يريدون أن يستسلموا".

وكان علوش قد أبلغ وكالة الأنباء الفرنسية السبت أن اتفاق الإجلاء يشمل المقاتلين السوريين والأجانب في تنظيم "الدولة الإسلامية".

غير أن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن كان أعلن في وقت سابق أن قافلة من الحافلات ستغادر السبت الرقة بموجب تسوية توسط فيها مسؤولون محليون، مؤكدا أن المقاتلين الأجانب في الرقة لا يشملهم الاتفاق.

وشارفت العمليات التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية منذ السادس من حزيران/يونيو على نهايتها، مع انكفاء مقاتلي التنظيم بشكل أساسي في وسط المدينة حيث يتحصنون في المستشفى الوطني والملعب البلدي كما في مبان عدة في أحياء محيطة.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية بفضل الدعم الجوي للتحالف الدولي من طرد التنظيم المتطرف من نحو تسعين في المئة من الرقة.

فرانس 24/أ ف ب

نشرت في : 15/10/2017

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