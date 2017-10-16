إسبانيا: زعيم كاتالونيا يطلب لقاء راخوي دون أن يوضح موقفه من الاستقلال

بعث زعيم كاتالونيا كارلس بيغديمونت الاثنين رسالة إلى رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أذاعتها وسائل الإعلام‭ ‬المحلية، وعرض فيها أن يجتمعا بأسرع وقت ممكن لإجراء حوار خلال الشهرين المقبلين. ولكنه لم يوضح ما إذا كان قد أعلن الأسبوع الماضي استقلال الإقليم عن إسبانيا.

في رسالته إلى رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أذاعتها وسائل الإعلام‭ ‬المحلية، لم يوضح زعيم كاتالونيا كارلس بيغديمونت الاثنين ما إذا كان قد أعلن الأسبوع الماضي الاستقلال عن إسبانيا ليمهد الطريق أمام الحكومة المركزية للسيطرة على الإقليم وحكمه بشكل مباشر.

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ولم يجب بيغديمونت بشكل مباشر على السؤال وقال إنه ورئيس وزراء إسبانيا يجب أن يجتمعا بأسرع وقت ممكن لإجراء حوار على مدى الشهرين المقبلين.

وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أعطاه مهلة حتى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم (08,00 بتوقيت غرينتش) لتوضيح موقفه وحتى يوم الخميس لتغيير رأيه إذا كان مصرا على الانفصال وقال إن مدريد ستعلق الحكم الذاتي في كاتالونيا إذا اختار بيغديمونت الاستقلال.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 16/10/2017