الفلبين: وزير الدفاع يعلن مقتل قياديين بارزين في "التمرد الإسلامي" بجنوب شرق آسيا

قتلت القوات الفلبينية الاثنين قائدين اثنين في "التمرد الإسلامي" بجنوب شرق آسيا، بينهما زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" في المنطقة إيسنيلون هابيلون. وذلك في معارك بمدينة مراوي (جنوب الفلبين)، بحسب ما أعلن وزير الدفاع ديلفين لورنزانا.

قتل قياديان بارزان بالتمرد الإسلامي في جنوب شرق آسيا، إيسنيلون هابيلون وعمر ماوتي، الاثنين في معارك في مدينة مراوي (جنوب الفيليبين)، بحسب ما أعلن وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورنزانا.

وأوضح الوزير للصحافيين أن القوات الفلبينية التي كانت تخوض هجوما حاسما ضد المسلحين في مراوي قتلت هابيلون وعمر خيام ماوتي، أحد الشقيقين اللذين قادا جماعة مسلحة متحالفة مع هابيلون. وأضاف أنه سيتم إجراء فحوص الحمض النووي الريبي على الجثتين من أجل المكافأة التي عرضتها الولايات المتحدة والحكومة الفلبينية. وتابع قائلا إنه "بناء على هذا التطور فإن أحداث مراوي أوشكت على الانتهاء وسنتمكن من إعلان نهاية المواجهات خلال بضعة أيام".

ويعتبر خبراء أمنيون هابيلون (51 عاما) زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" في جنوب شرق آسيا حيث يسعى الجهاديون لإقامة "دولة خلافة". وكانت الولايات المتحدة عرضت مكافأة مالية تبلغ خمسة ملايين دولارا لمن يدلي بمعلومات تقود إلى توقيف هابيلون، واصفة إياه بأنه من كبار قادة جماعة أبو سياف التي تتخذ في جنوب الفلبين مقرا لها، والتي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.

وجماعة أبو سياف شبكة من المسلحين تشكلت في تسعينيات القرن الماضي بأموال من تنظيم "القاعدة"، ثم تحولت إلى فصائل يشارك بعضها في عمليات خطف وأعمال عنف.

ومنذ اجتياح مسلحين إسلاميين يرفعون رايات تنظيم "الدولة الإسلامية" السوداء مدينة مراوي بجنوب الفلبين في 23 أيار/مايو الماضي، قتل أكثر من ألف شخص وتهجر أكثر من 400 ألف من سكان المنطقة. وقال لورنزانا إن القوات لا تزال تبحث في مدينة مراوي عن القائد الماليزي في التمرد محمود أحمد، والذي شارك في التخطيط للهجوم على مراوي، بحسب السلطات.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 16/10/2017