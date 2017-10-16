الولايات المتحدة: أمر قضائي لفريق ترامب بتسليم وثائق شكاوى التحرش الجنسي

نشر موقع "باز فيد نيوز" الإخباري الأمريكي وثيقة قضائية تشير إلى أن فريق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تسلم أمرا قضائيا بتسليم الوثائق التي يمتلكها حول الاتهامات التي وجهت لترامب بالتحرش الجنسي إبان انتخابات العام 2016 الرئاسية.

تلقى فريق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا قضائيا بتسليم كل ما بحوزته من وثائق حول مختلف الاتهامات بالتحرش الجنسي التي استهدفت ترامب عندما كان مرشحا جمهوريا للانتخابات الرئاسية في 2016، بحسب ما كشفت وثيقة قضائية نشرها موقع "باز فيد نيوز" الأحد.

وكان القضاء الأمريكي قد أصدر الأمر في آذار/مارس الماضي إلى فريق حملة ترامب الانتخابية في إطار شكوى بالتشهير تقدمت بها سامر زيرفوس المشتركة السابقة في برنامج "ذي أبرينتس" التلفزيوني الذي قدمه ترامب على مدى سنوات عندما كان لا يزال رجل أعمال ثريا.

وجاء في الشكوى أن الرئيس الأمريكي أصدر "عدة تصريحات كاذبة وتشهيرية" بحق زيرفوس بعد أن اتهمته بملامستها وبمحاولة تقبيلها بالقوة داخل فندق في لوس أنجلس في العام 2007.

ويلزم الأمر القضائي فريق حملة ترامب الانتخابي بتسليم مجمل الوثائق التي بحوزته والمرتبطة بأي "اتهام" ضد المرشح الجمهوري خلال حملته في العام 2015 بأنه "أرغم" امراة على "اتصال جنسي بدون موافقتها و/أو سلوك جنسي غير لائق".

وتابع الأمر القضائي أن الأمر يشمل الوثائق المتعلقة بزيرفوس وبـ"أي امراة" وجهت اتهامات إلى ترامب.

وجهت زيرفوس ونساء أخريات اتهامات مشابهة إلى ترامب بعد بث تسجيل فيديو في تشرين الأول/أكتوبر 2016 يعود إلى العام 2005 تباهى فيه ترامب بأنه قادر على الحصول على أي امرأة يرغب بها عبر "الإمساك بها من أعضائها الحميمة"، وأن النساء "لا يمانعن إذا كنت مشهورا".

وقلل ترامب من أهمية هذه التصريحات معتبرا أنها "أحاديث رجال"، واتهم النساء اللواتي تقدمن بشكاوى بالكذب.

وجاء في الشكوى التي تقدمت بها زيرفوس أن ترامب "أصبح مهووسا بشكل كامل ووصف زيرفوس والنساء المتقدمات بشكاوى ضده بالكذب لأسباب لا يكشفن عنها".

وأضافت الشكوى التي نشرها "باز فيد" أن "ترامب كاذب ويكره النساء" وأنه "شهر" بزيرفوس.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/10/2017