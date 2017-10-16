فرنسا: الرئيس إيمانويل ماكرون يعلن تشديد قواعد الهجرة واللجوء مطلع 2018

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد خلال لقاء تلفزيوني أن حكومته ستقر قانونا جديدا في مجال الهجرة واللجوء مطلع 2018 لتشديد القواعد بهذا الشأن، مضيفا أن كل "الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي" والذين يرتبكون جنحا "سيطردون" من البلاد.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد في مقابلة مع شبكة "تي أف 1" أن كل "الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي" الذين يرتبكون جنحا "سيطردون" من فرنسا، متوعدا بأنه "لن يتهاون أبدا في هذا الملف".

وقال ماكرون: "مطلع العام المقبل سيكون لدينا قانون جديد في مجال الهجرة واللجوء لتشديد القواعد بهذا الشأن ولن نتهاون أبدا في هذه المسألة". وأضاف إنه من دون تعديل القوانين "سنتخذ إجراءات أكثر قساوة وسنقوم بما يتوجب علينا القيام به"، مضيفا: "لن أتهاون بهذه المسألة وكل الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي ويرتكبون جنحا سيطردون".

وأوضح الرئيس الفرنسي: "هذا يعني بأننا سنكون أكثر فعالية في سياساتنا بشأن الطرد" إلى خارج الحدود، مشيرا إلى أن علاقات باريس في هذا المجال مع الدول الأصلية ليست مرضية "لأن هذه الدول لا توافق على أن نرسل إليهم من هم في هذا الوضع". وقال إنه "طلب من وزير الداخلية عقد اتفاقات ثنائية وهو يعمل على ذلك وسيكون أكثر تشددا في هذا الأمر".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 16/10/2017