فنزويلا: حزب مادورو يفوز بـ17 ولاية من أصل 23 في الانتخابات والمعارضة ترفض النتائج

أعلن المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا الاثنين أن حزب الرئيس نيكولاس مادورو فاز بـ17 ولاية من أصل 23 في الاقتراع الذي جرى الأحد، فيما رفضت المعارضة النتائج منددة بوقوع عمليات تزوير.

فاز معسكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ17 ولاية من أصل 23، بحسب ما أعلن المجلس الوطني للانتخابات الاثنين، على الرغم من أن استطلاعات الرأي توقعت فوز المعارضة في هذه الانتخابات التي جرت الأحد.

وأعلن مادورو إثر صدور النتائج أنه حقق انتصارا حاسما في هذا الاقتراع، قائلا: "إنه انتصار واضح. لقد فرضت التشافية نفسها على نطاق واسع بالانتخابات مع 17 حاكم ولاية. المعارضة حصلت على 5" ولايات. وشدد على أن حزبه قد يفرض نفسه أيضا في الولاية الأخيرة التي لم تحسم فيها النتيجة بعد.

لكن خصوم الرئيس الفنزويلي نددوا بحصول عمليات تزوير محتملة. ودعا تحالف المعارضة "طاولة الوحدة الديمقراطية" السبت مادورو إلى طرد "مستشارين من نيكاراغوا" على الفور، مؤكدا أنه تم استقدامهم إلى فنزويلا لتزوير الانتخابات.

وقال التحالف إن هؤلاء المستشارين "متخصصون في إجراء تعديلات مفاجئة على مراكز الاقتراع، وهي تقنية تعتمدها حكومة نيكاراغوا لإرباك ناخبي المعارضة".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 16/10/2017