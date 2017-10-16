كوريا الشمالية تشترط تغيير السياسات الأمريكية "العدائية" تجاهها للحوار وعقوبات أوروبية جديدة ضد بيونغ يانغ

قال نائب سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة أمام لجنة نزع السلاح في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية خطير للغاية، وإن بلاده لن تتفاوض على تفكيك ترسانتها النووية حتى تغير واشنطن سياساتها "العدائية". ويأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.

أبلغت بيونغ يانغ الأمم المتحدة الاثنين أنها لن تتفاوض أبدا على تفكيك ترسانتها النووية ما لم تتغير السياسات "العدائية" الأمريكية ضدها.

واعتبر نائب السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة كيم إن ريونغ أمام لجنة نزع السلاح في الجمعية العامة أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية "وصل نقطة الخطر وأن حربا نووية قد تندلع في أي لحظة".

وتابع "إذا لم تنته السياسة العدائية والتهديد النووي للولايات المتحدة بشكل كامل، فإننا لن نضع أسلحتنا النووية وصواريخنا البالستية على طاولة التفاوض أبدا تحت أي ظرف".

وأضاف الدبلوماسي الكوري الشمالي أن "كامل الأراضي الأمريكية في مرمى نيراننا، وإذا ما تجرأت الولايات المتحدة على غزو أراضينا المقدسة، حتى لو بوصة واحدة، فإنها لن تفلت من عقابنا الشديد في أي جزء من العالم".

وانخرط ترامب في سجال حاد ومتصاعد مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، إذ تبادلا الإهانات الشخصية ورفعا درجة التوتر بين بلديهما. وهدد ترامب "بتدمير كلي" لكوريا الشمالية إذا ما هددت بلاده.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأحد لشبكة "سي إن إن" إن ترامب لا يريد الحرب، رغم أن ترامب كتب على تويتر أن تيلرسون "يضيع وقته" في محاولة التحقق من رغبة بيونغ يانغ في الحوار.

وقال تيلرسون إن "الرئيس أكد لي أيضا بوضوح أنه يريد حل هذه (الأزمة) دبلوماسيا... فهو لا يسعى للحرب"، متابعا أن "هذه الجهود الدبلوماسية ستستمر حتى إلقاء أول قنبلة".

وبدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الاثنين مناورات بحرية كبيرة تستمر 10 أيام، وذلك في عرض جديد للقوة بوجه كوريا الشمالية.

وأجرت بيونغ يانغ تجربتها النووية السادسة، الأقوى حتى الساعة، في 3 أيلول/سبتمبر، ما أثار شجبا دوليا ودفع مجلس الأمن لفرض عقوبات جديدة قاسية عليها.

عقوبات أوروبية

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على كوريا الشمالية الاثنين ضمن جهود دولية تهدف إلى معاقبة نظام بيونغ يانغ بسبب برامجه النووية والبالستية.

ووقع وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في لوكسمبورغ على حزمة جديدة من الإجراءات تتضمن حظرا على الاستثمارات في كوريا الشمالية وعلى تصدير دولهم النفط إلى بيونغ يانغ، بحسب بيان صادر عن التكتل.

كما شددوا القيود على العمال الكوريين الشماليين في الاتحاد الأوروبي في مسعى لوقف إرسال الأموال إلى بلدهم واستخدامها لتمويل برامج التسلح المثيرة للجدل.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن الأوروبيين يريدون توجيه رسالة "حازمة (...) لإعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات".

وأوضح الاتحاد الأوروبي في قراره أن "الجيش الشعبي يضم القوات البالستية الإستراتيجية التي تسيطر على الصواريخ الإستراتيجية والتقليدية في كوريا الشمالية".

وتمت إضافة أربع مؤسسات أو شركات أخرى من كوريا الشمالية يشتبه في أنها تساهم في أنشطة بيونغ يانغ النووية، إلى قائمة العقوبات الاثنين إلى جانب أسماء ثلاثة من المسؤولين في "وزارة التصنيع الحربي".

وبالإضافة إلى تجميد أصولهم، يحظر الآن على هذه الشخصيات دخول الاتحاد الأوروبي.

وإجمالا، باتت "القائمة السوداء" للاتحاد تضم 104 شخصيات و63 "كيانا" قد تكون متورطة في البرامج الباليستية والنووية في كوريا الشمالية.

وفي الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي "حظرا كاملا" على الشركات الأوروبية لتصدير النفط والاستثمار في كوريا الشمالية، فضلا عن خفض التحويلات المالية التي يمكن إرسالها إلى هذا البلد انطلاقا من الاتحاد الأوروبي إلى خمسة آلاف يورو مقارنة بـ15 ألفا.

وأكد الاتحاد الأوروبي اتخاذ الإجراءات الجديدة نظرا إلى "استمرار التهديد للسلام والاستقرار الدوليين" الذي يشكله نظام كيم جونغ أون.

وأجرى الشمال تجربته النووية السادسة، الأقوى حتى الساعة، في 3 أيلول/سبتمبر، ما أثار شجبا دوليا وسلسلة عقوبات جديدة.

ولضمان فعالية العقوبات ستأمر الدول الأعضاء في الاتحاد سفاراتها في دول قد تحاول التهرب من العقوبات على بيونغ يانغ، إصدار تحذيرات رسمية من عدم التطبيق.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/10/2017