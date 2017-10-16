مالطا: مقتل مدونة اتهمت الحكومة بالفساد في انفجار سيارة مفخخة

قتلت المدونة المالطية الشهيرة دافنه كاروانا غاليزيا التي اتهمت الحكومة اليسارية بالفساد في انفجار سيارة مفخخة الاثنين. وأدان رئيس الوزراء جوزيف موسكات خلال مؤتمر صحفي الجريمة باعتبارها عملا "همجيا"، معتبرا الحادث "يوما أسود لديمقراطيتنا ولحرية التعبير". وكانت غاليزيا قد ساهمت في كشف الكثير من الفضائح في الجزيرة المتوسطية الصغيرة.

أعلن رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات أن المدونة البارزة دافنه كاروانا غاليزيا التي اتهمت الحكومة اليسارية بالفساد، قد لقيت حتفها بانفجار سيارة مفخخة الاثنين.

وأدان موسكات خلال مؤتمر صحفي الجريمة باعتبارها عملا "همجيا"، وأصدر أوامر لأجهزة الأمن بتخصيص أكبر قدر من الموارد لتقديم المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة.

وقال إن "ما حدث اليوم غير مقبول على مختلف المستويات، إنه يوم أسود لديمقراطيتنا ولحرية التعبير. لن أشعر بالارتياح حتى يتم تحقيق العدالة".

ويأتي مقتل غاليزيا بعد أربعة أشهر من فوز حزب العمل بزعامة موسكات في الانتخابات العامة التي دعا إليها في وقت مبكر نتيجة سلسلة من الفضائح هزت الأوساط المقربة منه التي ركزت عليها اتهامات المدونة.

وكان موسكات، وهو رئيس لمجلس الوزراء منذ عام 2013، قد قرر التوجه إلى الانتخابات العام السابق بعد بروز اسم زوجته في إحدى قضايا الفساد الناجمة عن تسريبات ما يسمى بـ"أوراق بنما".

وقد نفى دائما ارتكاب مخالفات، ووعد بتقديم استقالته إذا ظهرت أدلة على أن أسرته لديها حسابات مصرفية سرية تستخدم للرشى، كما اتهمته غاليزيا.

يشار إلى أن المدونة ساهمت بكفاءة في كشف الفضائح السابقة في الجزيرة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/10/2017