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الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط صاروخين في منطقة أشكول أطلقا من سيناء

© أ ف ب/ أرشيف | الشريط الحدودي بين سيناء وإسرائيل

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/10/2017

قال الجيش الإسرائيلي مساء الأحد إن صاروخين سقطا في منطقة أشكول بجنوب البلاد دون التسبب بأضرار أو إصابات. وأضاف أن مصدر الصاروخين هو شمال سيناء في الأراضي المصرية. وأعلن الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن العملية.

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد أن صاروخين أطلقا من شمال سيناء في مصر سقطا في منطقة أشكول جنوبي إسرائيل، دون إيقاع إصابات أو أضرار.

وتبنى الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء"، إطلاق الصاروخين قائلا في بيان "تصدى المجاهدون للطائرات اليهودية التي حلقت فوق أجواء الولاية، واستهدفوا مجمع أشكول اليهودي بصاروخي غراد".

وأعلن الجيش المصري مقتل ستة عسكريين مصريين في هجوم شنه جهاديون بعد ظهر الأحد على منطقة القواديس في شمال سيناء، هو الثاني خلال 48 ساعة.

إذ أعلن الجيش المصري الجمعة مقتل ستة عسكريين في هجوم شنه كذلك جهاديون على نقطة تمركز للقوات المسلحة في مدينة العريش بشمال سيناء.

وتبنى التنظيم المتطرف في بيان الاثنين هجوما شنه على حاجزين أمنيين في المحافظة نفسها بينهما حاجز "كرم القواديس".

وكان حاجز كرم القواديس قد شهد أعنف هجوم على الجيش قتل فيه نحو 25 جنديا في تشرين الأول/أكتوبر 2014 في تفجير سيارة مفخخة.

ومنذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013، تخوض قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء قتالا عنيفا ضد جماعات مسلحة خصوصا الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية".

ومذاك، قتل في المواجهات في شمال سيناء مئات من الجنود وعناصر الشرطة.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 16/10/2017

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