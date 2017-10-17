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آسيا

أفغانستان: مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في هجوم على مجمع للشرطة

© أ ف ب | شرطيون في مكان هجوم انتحاري على مقر الشرطة في غارديز في 18 حزيران/يونيو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/10/2017

أفاد مصدر طبي أفغاني أن 32 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح الثلاثاء في هجوم على مجمع للشرطة في غارديز (جنوب شرق البلاد) تبنته حركة طالبان. ويضم المجمع مركز التدريب المستهدف، إضافة إلى قوات الشرطة الوطنية وحرس الحدود وعناصر من الجيش.

قتل 32 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح الثلاثاء في هجوم على مجمع للشرطة في غارديز (جنوب شرق أفغانستان)، بحسب ما أعلن مصدر طبي.

وكان مدير المستشفيات العامة في ولاية باكتيا الحدودية مع المنطقة القبلية في باكستان، الطبيب هداية الله حميدي قال في وقت سابق: "أحصينا حتى الآن 15 قتيلا وأكثر من 40 جريحا من بينهم نساء وطلاب وشرطيين تم نقلهم إلى مستشفيات غارديز". وأعلنت وزارة الداخلية أن "المهاجمين المزودين بسترات ناسفة وأسلحة خفيفة فجروا سيارة مفخخة قبل أن تقتحم مجموعة من الإرهابيين المكان". وأوضحت أن القوات الخاصة تطوق المجمع.

وأعلنت حركة طالبان تبنيها للهجوم المستمر في تغريدة للمتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد على "تويتر".

وقال مير الله بهرام، وهو عضو في المجلس المحلي بولاية باكتيا إن "سيارتين مفخختين" انفجرتا عند مدخل المعسكر. وأظهرت صور التقطت للمكان عمودين كثيفين من الدخان يرتفعان فوق المدينة.

وعلاوة على مركز التدريب المستهدف، يضم مجمع غارديز قوات الشرطة الوطنية وحرس الحدود وعناصر من الجيش.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 17/10/2017

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