أفغانستان: مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في هجوم على مجمع للشرطة

أفاد مصدر طبي أفغاني أن 32 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح الثلاثاء في هجوم على مجمع للشرطة في غارديز (جنوب شرق البلاد) تبنته حركة طالبان. ويضم المجمع مركز التدريب المستهدف، إضافة إلى قوات الشرطة الوطنية وحرس الحدود وعناصر من الجيش.

قتل 32 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح الثلاثاء في هجوم على مجمع للشرطة في غارديز (جنوب شرق أفغانستان)، بحسب ما أعلن مصدر طبي.

وكان مدير المستشفيات العامة في ولاية باكتيا الحدودية مع المنطقة القبلية في باكستان، الطبيب هداية الله حميدي قال في وقت سابق: "أحصينا حتى الآن 15 قتيلا وأكثر من 40 جريحا من بينهم نساء وطلاب وشرطيين تم نقلهم إلى مستشفيات غارديز". وأعلنت وزارة الداخلية أن "المهاجمين المزودين بسترات ناسفة وأسلحة خفيفة فجروا سيارة مفخخة قبل أن تقتحم مجموعة من الإرهابيين المكان". وأوضحت أن القوات الخاصة تطوق المجمع.

وأعلنت حركة طالبان تبنيها للهجوم المستمر في تغريدة للمتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد على "تويتر".

وقال مير الله بهرام، وهو عضو في المجلس المحلي بولاية باكتيا إن "سيارتين مفخختين" انفجرتا عند مدخل المعسكر. وأظهرت صور التقطت للمكان عمودين كثيفين من الدخان يرتفعان فوق المدينة.

وعلاوة على مركز التدريب المستهدف، يضم مجمع غارديز قوات الشرطة الوطنية وحرس الحدود وعناصر من الجيش.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 17/10/2017