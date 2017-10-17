دوري أبطال أوروبا: تعادل ثمين لتوتنهام مع ريال مدريد

عاد توتنهام الإنكليزي بتعادل ثمين من معقل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب على ملعب سانتياغو برنابيو، بخروجه بنتيجة 1-1 بينهما الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تعادل توتنهام الإنكليزي مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو، ببنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفع الفريقان رصيدهما إلى 7 نقاط في المركز الأول قبل لقاء العودة بينهما على ملعب ويمبلي في لندن بعد أسبوعين.

وأشرك مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو لاعبين في خط المقدمة هما هدافه هاري كاين والإسباني فرناندو ليورنتي في خطوة هجومية، في حين غاب ديلي الي بداعي الإيقاف.

في المقابل، كانت المفاجأة في صفوف ريال مدريد إشراك الشاب المغربي أشرف حكيمي (18 عاما) في مركز الظهير الأيمن أساسيا.

واستحوذ ريال مدريد على الكرة منذ البداية وكاد يفتتح التسجيل مبكرا عندما مرر حكيمي كرة عرضية باتجاه رونالدو لكن الأخير سدد في القائم الأيمن وارتدت الكرة لتتهيأ أمام الفرنسي كريم بنزيمة لكن الأخير سدد خارج الخشبات الثلاث من مسافة قريبة (4).

وتبادل رونالدو وبنزيمة الكرة بذكاء ليتوغل الأول داخل المنطقة وسدد كرة زاحفة لامست القائم (17).

أما الفرصة الأبرز في هذا الشوط فكانت لكاين الذي سدد ركلة رأسية ارتطمت بالأرض وأبدع حارس ريال مدريد الكوستاريكي كيلور نافاس في التصدي لها من مسافة قريبة (19).

وخلافا لمجريات اللعب تقدم توتنهام عندما سار العاجي سيرج اورييه بالكرة على الجهة اليمنى ومررها عرضية داخل المنطقة ليضعها المدافع الفرنسي رافايل فاران خطأ في مرمى فريقه وسط ضغط من كاين (28).

وضغط ريال مدريد مجددا في محاولة لإدراك التعادل لكنه اصطدم بدفاع منظم قبل أن يرتكب اورييه خطأ شنيعا بإعاقة الألماني توني كروس داخل المنطقة ليحتسبها الحكم ركلة جزاء انبرى لها رونالدو بنجاح (43).

وتابع ريال مدريد أفضليته في الشوط الثاني وسنحت له فرصتان ذهبيتان لتسجيل هدف التقدم لكن الحارس الفرنسي هوغو لوريس تألق في التصدي لرأسية بنزيمة من مسافة ثلاثة أمتار (54)، ثم تسديدة رونالدو على الطاير (67).

ورد توتنهام من هجمة مرتدة عبر كاين الذي انفرد بنافاس وسدد كرة زاحفة لكن الأخير أبعدها بأطراف أصابعه (70). ثم تدخل نافاس مرة جديدة لإبعاد كرة قوية لكريستيان اريكسن بعدها بلحظات.

وهدأت وتيرة اللعب في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بتعادلهما

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/10/2017