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الشرق الأوسط

الرقة: قوات سوريا الديمقراطية تستعيد "دوار الجحيم" والمستشفى الوطني من الجهاديين

© أ ف ب / أرشيف | منطقة الملعب البلدي في الرقة حيث تخوض قوات سوريا الديمقراطية معاركها الأخيرة للسيطرة بالكامل على المدينة.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/10/2017

استعادت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن الاثنين دوار النعيم في الرقة، والذي كان تنظيم "الدولة الإسلامية" يستخدمه لتنفيذ عمليات إعدام وصلب وتعليق جثث أثناء سيطرته على المدينة. كما أعلنت هذه القوات أنها سيطرت صباح الثلاثاء على المستشفى الوطني في وسط المدينة التي كانت أبرز معاقل الجهاديين لثلاثة أعوام.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية الاثنين في بيان أنها "حررت بشكل كامل" دوار النعيم في الرقة، والذي كان تنظيم "الدولة الإسلامية" ينفذ فيه عمليات إعدام وصلب وتعليق جثث أثناء سيطرته على المدينة التي كانت أبرز معاقله لثلاثة أعوام.

وكان سكان المدينة يطلقون على هذه الساحة اسم "دوار الجحيم" أثناء سيطرة التنظيم المتطرف على المدينة. وأعلنت هذه القوات المدعومة من واشنطن صباح الثلاثاء أنها سيطرت على المستشفى الوطني في وسط المدينة.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أن مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" انسحبوا من محيط الدوار لكن قوات سوريا الديمقراطية لم تتمكن من السيطرة عليه بسبب الألغام الأرضية.

وتقاتل "قوات سوريا الديمقراطية" المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، آخر جهاديي التنظيم الإرهابي المتحصنين في جيب وسط الرقة، بعد أن استعادت نحو 90% من أراضي المدينة.

ويقدر عدد مقاتلي التنظيم المتبقين في مساحة لا تتخطى العشرة بالمئة من المدينة بنحو 300 عنصر، يتواجدون بشكل رئيسي في المستشفى الوطني والمعلب البلدي وسط المدينة.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 17/10/2017

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