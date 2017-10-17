قوات سوريا الديمقراطية تعلن استعادة مدينة الرقة بالكامل من تنظيم "الدولة الإسلامية"

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية الثلاثاء من بسط سيطرتها بشكل كامل على مدينة الرقة، أبرز معقل لتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم هذه القوات المدعومة من واشنطن طلال سلو.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية الثلاثاء السيطرة بشكل كامل على مدينة الرقة، أبرز معقل لتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، وفق ما أكد المتحدث الرسمي باسمها طلال سلو. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخبر.

وقال طلال سلو لوكالة الأنباء الفرنسية عبر الهاتف: "تم الإنتهاء من العمليات العسكرية في الرقة"، مضيفا: "سيطرت قواتنا بالكامل على الرقة". وأشار إلى "عمليات تمشيط تجري الآن للقضاء على الخلايا النائمة إن وجدت وتطهير المدينة من الألغام" التي زرعها الجهاديون في وسط الرقة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، المؤلفة من فصائل كردية وعربية والمدعومة من واشنطن، سيطرت صباح الثلاثاء على الملعب البلدي بعد ساعات من طرد التنظيم من دوار النعيم.

وشكلت هذه النقاط الواقعة وسط الرقة آخر الجيوب التي انكفأ إليها العشرات من المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيم الإرهابي بعد أربعة أشهر من المعارك العنيفة التي خاضتها قوات سوريا الديمقراطية داخل المدينة بدعم من التحالف الدولي.

وتتمتع مدينة الرقة بموقع إستراتيجي في وادي الفرات عند مفترق طرق مهم. وهي قريبة من الحدود مع تركيا وتقع على بعد 160 كيلومترا شرق حلب وعلى بعد أقل من مئتي كلم من الحدود العراقية.

وأسهم بناء سد الفرات على مستوى مدينة الطبقة الواقعة إلى الغرب منها في ازدهار مدينة الرقة التي لعبت دورا مهما في الاقتصاد السوري بفضل النشاط الزراعي.

في الرابع من آذار/مارس 2013، وبعد عامين من بدء حركة الاحتجاجات ضد النظام السوري، تمكن مقاتلو المعارضة من السيطرة على مدينة الرقة لتكون أول مركز محافظة في سوريا يخرج عن سلطة النظام. واندلعت معارك عنيفة بين تنظيم "الدولة الإسلامية" ومقاتلي المعارضة وبينهم "جبهة النصرة" في بداية شهر كانون الثاني/يناير 2014 وانتهت بسيطرة التنظيم على كامل المدينة في الرابع عشر من الشهر ذاته.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

نشرت في : 17/10/2017