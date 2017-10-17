برشلونة: ملعب "كامب نو" يفتح أبوابه للمشجعين للمرة الأولى منذ استفتاء استقلال كاتالونيا

ستكون الأنظار شاخصة نحو جمهور نادي برشلونة مساء الأربعاء عندما يخوض زملاء ليونيل ميسي مباراة في متناولهم أمام ضيفهم أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والسبب أن ملعب "كامب نو" سيفتح أبوابه مجددا أمام المناصرين للمرة الأولى منذ استفتاء الاستقلال عن مدريد في الفاتح من تشرين الأول/أكتوبر.

يفتح ملعب "كامب نو" أبوابه مجددا أمام الجمهور الأربعاء عندما يتواجه برشلونة مع ضيفه أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الجولة الثالثة من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وستكون الأنظار شاخصة نحو جمهور النادي الكاتالوني الذي سيتواجد في مدرجات "كامب نو" للمرة الأولى منذ استفتاء الاستقلال عن السلطة المركزية في الفاتح من تشرين الأول/أكتوبر.

وقد اضطر برشلونة يومها أن يواجه لاس بالماس (3-صفر) في الدوري المحلي بمدرجات خالية من الجمهور، معلنا رفضه "الأعمال التي تم القيام بها اليوم في مناطق عدة من كاتالونيا للحؤول دون ممارسة حق ديمقراطي وحرية السكان في التعبير عن رأيهم" بحسب البيان الصادر عن النادي الكاتالوني قبل دقائق على صافرة البداية.

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ومن المتوقع أن يحافظ الجمهور الكاتالوني على تقليده في مباراة الأربعاء، إذ أن هتافات دعم الاستقلال شائعة في ملعب "كامب نو" حتى قبل إجراء الاستفتاء، وتحدد الدقيقة 17 من كل مباراة لإطلاق الهتافات في دلالة على سقوط كاتالونيا في حرب الخلافة الإسبانية عام 1714.

وأكد لاعب الوسط أندريس إنييستا أن ما يحصل خارج الملعب لن يترك تأثيره على الناحية الرياضية، وقال: "ما نحبه هو اللعب والاستمتاع بوقتنا في أجواء رائعة كما حصل (ضد أتلتيكو)".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 17/10/2017