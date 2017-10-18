مجد الكرة الجزائرية رابح ماجر مدربا جديدا لمنتخب بلاده

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الأربعاء، تعيين لاعبه الدولي السابق رابح ماجر مدربا جديدا للمنتخب خلفا للإسباني لوكاس الكازار الذي أقيل من منصبه منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

عاد اللاعب الدولي الجزائري رابح ماجر لتدريب منتخب الجزائر بعد أن تم تعيينه رسميا من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلفا للإسباني لوكاس الكازار الذي أقيل من منصبه منتصف تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وأوضح الاتحاد الجزائري في بيان مقتضب أن "عملية التنصيب الرسمي للمدرب الجديد وطاقمه الفني ستتم يوم الخميس القادم 19 أكتوبر 2017 بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى".

وبات ماجر (58 عاما) خامس مدرب للمنتخب الجزائري في 3 أعوام. وسبق لماجر تدريب المنتخب الجزائري بين 1994 و1995، وبين 2000 و2002، وأقيل بعد خلافات مع الرئيس السابق للاتحاد محمد راوراوة. وأصبح ماجر في أيار/مايو الماضي، مستشارا لخير الدين زطشي بعيد تولي الأخير رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وأقيل الكازار من منصبه الأربعاء الماضي بعد فشل المنتخب في بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

وفي مقابلة حصرية سابقة مع موقع فرانس24 شدد ماجر على أن تعيين مدرب أجنبي على رأس منتخب "الخضر"، لن يكون الحل الأمثل بالنسبة للكرة الجزائرية، مضيفا أن إحراز أي نجاح في الظروف الراهنة شبه مستحيل.

ويعتبر ماجر أحد رموز كرة القدم الجزائرية. خاض 87 مباراة دولية، وكان أبرز نجم في المنتخب في كأس العالم في إسبانيا 1982 والمكسيك 1986، وقاده إلى لقبه الوحيد في كأس الأمم الإفريقية 1990 التي استضافتها الجزائر.

واشتهر ماجر بهدفه بكعب القدم، والذي سمح لناديه بورتو البرتغالي بإحراز لقب كأس أبطال الأندية الأوروبية على حساب بايرن ميونيخ في 1987. وأدخله هذا الهدف تاريخ كرة القدم، ونال في العام نفسه جائزة أفضل لاعب إفريقي.

وعين المدرب السابق للمنتخب الجزائري مزيان إيغيل (2005-2006) والمهاجم الدولي السابق جمال مناد (1980-1995) مساعدين لماجر.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/10/2017