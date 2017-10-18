سقطت الرقة، فهل انتهى تنظيم "الدولة الإسلامية"؟

في صحف اليوم: سقوط "عاصمة الخلافة" بعد 4 أشهر من المعارك الشرسة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم "الدولة الإسلامية"، وانعقاد المؤتمر العام للحزب الشيوعي الصيني، وهو الحزب الوحيد في الصين. الصحف الفرنسية تقول إن الرئيس الصيني يسعى إلى تشديد قبضته على البلاد، فيما تشيد الصحف الصينية بإنجازات الحزب. في الصحف كذلك بداية مهمة المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء الغربية في سرية تامة، والردود على مقتل الصحافية المالطية دافني كاروانا غاليزيا.

الخبر الرئيس الذي اهتمت به الصحف اليوم هو تحرير مدينة الرقة السورية من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية. صحيفة الغد الأردنية عنونت نكسة داعش. الرقة حرة، وكتبت الصحيفة إن تنظيم الدولة الإسلامية خسر أمس مدينة الرقة التي كانت تعد معقله الأبرز في سوريا. استعادة الرقة من أيدي التنظيم أتت بعد أربعة اشهر من المعارك العنيفة التي خاضها التنظيم ضد قوات سوريا الديموقراطية المدعومة بطيران التحالف الدولي، واعتبرت الصحيفة استعادة الرقة نكسة كبرى لتنظيم الدولة الإسلامية الذي مني بعدة هزائم في الأشهر الأخيرة في كل من سوريا والعراق.

الرقة التي كان تنظيم الدولة الإسلامية قد أعلن سيطرته عليها في العام 2014، سقطت نقرأ في صحيفة ليبراسيون الفرنسية. الصحيفة عادت على تطورات المعارك وأهم الأحداث التي شهدها الشهر الأخير قبل استعادة المدينة، وقالت الصحيفة إن المعارك الأخيرة بين قوات سوريا الديمقراطية و200 عنصر من المقاتلين الأجانب كانت الأكثر عنفا، لأن المقاتلين الأجانب كانوا بين خيارين إما الموت أو الاستسلام. الصحيفة رأت أن الخلافة المزعومة قد انتهت لكن هذا لا يعني نهاية التنظيم. تنظيم الدولة الإسلامية حسب الصحيفة سيحاول الاستفادة من الثغرات الأمنية في سوريا والعراق لإعادة رص صفوفه، وسيتجذر في مناطق صحراوية وسيعتمد على الصعيد الدولي على الدعم الشعبي الذي يلقاه في اليمن وليبيا وأفغانستان.

الرأي نفسه نقرأه في صحيفة دايلي تلغراف للكاتب كون كوغلين، الذي يقول إن التطرف لم ينته بسقوط عاصمة ما سمي بالخلافة، لكن التطرف أخذ أشكالا أخرى، ويضيف الكاتب أن الناجين من أفراد تنظيم الدولة الإسلامية سيعيدون تنظيم أنفسهم وسيشنون هجمات في الغرب خاصة أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي ما يزال طليقا. يثني الكاتب على قرار التحالف الغربي دعم المعارك البرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية بشن غارات جوية، ويخلص إلى أن تحرير الرقة يعني أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قد انتصر في معركة مهمة لكن الطريق أمامه ما يزال طويلا للانتصار في الحرب ضد الإرهاب.

إلى موضوع آخر هو انعقاد المؤتمر العام التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني. الصحف الصينية والغربية اهتمت بالموضوع. صحيفة لوفيغارو الفرنسية عنونت صفحتها الأولى تشي جين بين في طريقه نحو السلطة المطلقة، وكتبت الصحيفة إن الرئيس الصيني يسعى إلى اغتنام فرصة المؤتمر العام لحزبه لإعطاء المقربين منه وظائف حساسة داخل الحزب وذلك لتشديد قبضته على البلاد، وأبدت الصحيفة قلقها من الطموحات الاقتصادية والإقليمية للصين ولا سيما أن النموذج الصيني حسب الصحيفة هو نموذج غير ديمقراطي مناقض للقيم الغربية، ودعت الصحيفة الغرب إلى الوحدة والحفاظ على قيمه للتمكن من مواجهة التوسع الصيني.

صحيفة تشاينا دايلي الصينية الناطقة باللغة الانكليزية أشارت على الغلاف إلى الإجراءات المشددة التي يعرفها المؤتمر. المندوبون مراقبون عن كثب قبل التصويت، كتبت الصحيفة، وأشارت إلى تقرير أصدرته رئاسة الحزب الشيوعي نشر يوم الثلاثاء يفيد أن أعضاء الوفد في المؤتمر تم انتخابهم من خلال فحص دقيق ومنضبط، ونقلت الصحيفة أن المؤتمر العام للحزب ينظم كل خمس سنوات بهدف انتخاب رئيس للحزب ووضع خطة للتنمية الوطنية تطبق على مدى خمس سنوات أو أكثر.

صحيفة العرب اللندنية أشارت إلى مباشرة المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء الغربية، الألماني هورست كولر، مباشرته لمهمته بزيارة إلى الرباط يوم الاثنين. الصحيفة كتبت إن المبعوث الأممي يبدأ مهمته بعيدا عن الأضواء ومن المحتمل أن يجري زيارات إلى مخيمات تندوف والجزائر وموريتانيا، وسط تحدي إقناع المغرب بأنه وسيط غير منحاز وتبديد الصورة السيئة التي خلّفها سلفه الأميركي كريستوفر روس. حسب صحيفة العرب.

صحيفة دي غارديان خصصت إحدى افتتاحيتيها لاغتيال الصحافية المالطية دافني كاروانا غاليزيا. افتتاحية الصحيفة حملت عنوان قتل الرسول، وضع يدعو إلى الياس. العنوان يلمح إلى آخر تدوينة كتبتها الصحافية الاستقصائية، وهي عبارة: "المحتالون في كل مكان، الوضع يدعو إلى اليأس" هذه التدوينة، حسب رأي الصحيفة عجلت من نهاية الصحافية، حيث فٌجرت سيارتها بعد نصف ساعة من نشر التدوينة. مقتل هذه الصحفية يكشف مدى الفساد وغسيل الأموال الذي يعم مالطا، كما يكشف القيود على حرية التعبير في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.

إعداد محجوبة كرم