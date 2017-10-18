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أمريكا

الولايات المتحدة: القضاء يعلق أحدث مرسوم لترامب بخصوص الهجرة

© أ ف ب / أرشيف | الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الخميس 5 تشرين الأول/أكتوبر 2017

آخر تحديث : 18/10/2017

أصدر القاضي الفدرالي الأمريكي ديريك واتسون الثلاثاء قرارا بتعليق العمل بالنسخة الأخيرة التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مرسومه المثير للجدل حول الهجرة. والقرار الذي اتخذ في هاواي يعلق العمل بالمرسوم على كامل الأراضي الأمريكية.

علق قاض فدرالي في هاواي الثلاثاء العمل بالصيغة الأخيرة للمرسوم المناهض للهجرة الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل ساعات فقط من دخوله حيز التنفيذ.

ويطبق قرار القاضي ديريك واتسون على المستوى الوطني، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة سريعا بتقديم استئناف ضد هذا الحكم. ويتضمن مرسوم ترامب منع رعايا سبع دول من دخول الأراضي الأمريكية.

وجاء في القرار الذي أصدره القاضي واتسون أن النسخة الثالثة من المرسوم "تعاني من الشوائب نفسها التي تضمنها المرسوم السابق"، مشيرا إلى أن النص لم يتمكن من أن يبين كيف أن السماح لأكثر من 150 مليونا من رعايا دول يشملها الحظر بالدخول يمكن أن "يلحق الضرر بمصالح الولايات المتحدة".

ويعيد هذا التعليق إحياء معركة قضائية حول قرار ترامب تشديد الرقابة على الحدود الأمريكية استنادا إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي. ويتهم مناهضو ترامب الرئيس الأمريكي بمعاملة تمييزية ضد المسلمين.

وكان القضاء قد علق النسختين السابقتين من مرسوم حظر السفر، في ملف أحيل على المحكمة العليا التي نقضت حكما أصدرته محكمة استئناف فدرالية وجمدت بموجبه العمل ببند في أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة، في انتصار رمزي للرئيس كون المرسوم موضع الطعن انتهت صلاحيته أصلا.

وكان ترامب وقع في 25 أيلول/سبتمبر مرسوما ثالثا جديدا يمنع بشكل نهائي رعايا سبع دول من دخول الأراضي الأمريكية. وتحظر النسخة الجديدة دخول رعايا كل من اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد. كما يفرض المرسوم قيودا على دخول مسؤولين في الحكومة الفنزويلية الأراضي الأمريكية. وكان من المفترض بالقيود المرفقة بالمرسوم الجديد أن تدخل كاملة حيز التنفيذ الأربعاء.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 18/10/2017

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