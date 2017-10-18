تصفيات مونديال 2018: إيطاليا-السويد أبرز المواجهات في الملحق الأوروبي

أوقعت قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2018، التي سحبت الثلاثاء في زوريخ، المنتخب الإيطالي في مواجهة نارية مع نظيره السويدي. أما المواجهات الثلاث الأخرى، فتجمع كرواتيا مع اليونان، والدنمارك مع جمهورية إيرلندا، وسويسرا مع إيرلندا الشمالية.

أوقعت قرعة الملحق الأوروبي الخاصة بتصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم التي سحبت الثلاثاء إيطاليا، بطلة العالم أربع مرات، ضد السويد في مواجهة نارية من مباراتي ذهاب وعودة على مكان في نهائيات العام القادم التي تقام في روسيا.

أما المواجهات الثلاث الأخرى، فتجمع كرواتيا مع اليونان، والدنمارك مع جمهورية إيرلندا، وسويسرا مع إيرلندا الشمالية.

وتتنافس المنتخبات الثمانية على البطاقات الأربع الأخيرة عن القارة العجوز للحاق بألمانيا حاملة اللقب والبرتغال وبلجيكا وبولندا وفرنسا وإسبانيا وإنكلترا وإيسلندا وصربيا.

وتقام مباريات الذهاب بين 9 و11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، والإياب بين 12 و14 منه.

وأوقعت القرعة إيطاليا في مواجهة أحد أقوى المنتخبات في التصفيات كون السويد أبلت البلاء الحسن في المجموعة الأولى التي ضمتها إلى جانب فرنسا وهولندا، وحلت وصيفة بفارق الأهداف أمام هولندا و4 نقاط خلف فرنسا وصيفة بطلة أوروبا.

يذكر أن السويد هي الوحيدة التي تغلبت على فرنسا (2-1) في التصفيات.

وخيبت إيطاليا آمال جماهيرها خصوصا في الجولات الأربع الأخيرة عندما منيت بخسارة مذلة أمام إسبانيا صفر-3، وحققت فوزين بشق النفس على إسرائيل وألبانيا بنتيجة 1-صفر، وسقطت في فخ التعادل أمام ضيفتها مقدونيا.

والتقى المنتخبان الإيطالي والسويدي للمرة الأخيرة في كأس أوروبا العام الماضي في فرنسا وفاز الأول بهدف وحيد، فيما تعود الخسارة الأخيرة لأبطال العالم أربع مرات أمام السويد إلى عام 1998.

وحلت إيطاليا ثانية في المجموعة السابعة بفارق 5 نقاط خلف إسبانيا.

وقال مدير المنتخب الإيطالي غابرييلي أوريالي في تصريح لقناة "سكي سبورت": "برأيي، كان يمكن أن نحصل على قرعة أفضل. ولكننا نقبل القرعة. نحن ايطاليا ولا يجب أن نخاف من أي أحد".

وأضاف: "السويد منتخب قوي جدا وحجز بطاقته إلى الملحق من مجموعة صعبة. لقد فاز على فرنسا وأقصى هولندا"، مشيرا إلى أنها "ليست قرعة جيدة ولكننا نتقبلها. أملنا الأساسي هو استعادة خدمات المصابين. هناك 4 أو 5 لاعبين على الأقل غابوا عن صفوفنا في المباريات الأخيرة. أعني بيلوتي وفيراتي ودي روسي وماركيزيو وبيليغريني".

في المقابل، قال مدرب السويد يان أندرسون: "سنخوض مباراتين قويتين ولكن كان من الممكن أن يكون الأمر ذاته مع المنتخبات الأخرى"، مضيفا: "أنا سعيد الآن بمعرفة منافسنا. الآن بإمكاننا بدء العمل".

وصنفت منتخبات إيطاليا وسويسرا وكرواتيا والدنمارك في المستوى الأول.

ولن تكون مهمة إيرلندا الشمالية الساعية إلى التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ 1986، سهلة أمام سويسرا التي أهدرت فرصة التأهل المباشر بخسارتها أمام البرتغال صفر-2 في الجولة الأخيرة، حيث كانت الكلمة الأخيرة لفارق الأهداف لصالح أبطال أوروبا.

وقال مدرب إيرلندا الشمالية مايكل أونيل: "سويسرا خاضت مشوارا رائعا في مجموعتها التي كانت بين أسهل المجموعات في التصفيات. مهمتنا هي أن نصعب الأمور عليهم أكبر قدر ممكن".

وأضاف: "مواجهتنا لألمانيا مرتين في مجموعتنا سيساعدنا في مهمتنا أمام سويسرا. نأمل في التقدم على سويسرا والاعتماد على خط دفاعنا حيث لم تهتز شباكنا 7 مرات في التصفيات".

ولن تكون سويسرا لقمة سائغة أمام إيرلندا الشمالية في ظل سعيها إلى التأهل للمرة الحادية عشرة في تاريخها والرابعة على التوالي.

وتلتقي كرواتيا ثالثة مونديال 1998 مع اليونان بطلة أوروبا 2004 في قمة ساخنة تسعى من خلالها الأولى إلى التأهل للمرة الخامسة في تاريخها والثانية على التوالي، والثانية إلى التواجد في العرس العالمي للمرة الرابعة في تاريخها والثانية على التوالي بعد بلوغها ثمن نهائي النسخة الأخيرة في البرازيل.

وحلت كرواتيا ثانية في المجموعة التاسعة بفارق نقطتين خلف إيسلندا مفاجأة التصفيات والتي حجزت بطاقتها للمرة الأولى في تاريخها إلى النهائيات، فيما جاءت اليونان ثانية في المجموعة الثامنة بفارق 9 نقاط أمام بلجيكا المتصدرة.

ولا تختلف مواجهة الدنمارك مع جمهورية إيرلندا عن باقي مواجهات الملحق.

وأنهت الدنمارك التصفيات في المركز الثاني للمجموعة الخامسة بفارق 5 نقاط خلف بولندا، وجمهورية إيرلندا ثانية في المجموعة الرابعة بفارق نقطتين خلف صربيا.

وتطمح الدنمارك إلى التأهل الخامس في تاريخها والأول منذ 2010، وجمهورية إيرلندا إلى التواجد الرابع في تاريخها والأول منذ 2002.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 18/10/2017