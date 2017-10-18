دوري أبطال أوروبا: برشلونة يقترب من ثمن النهائي وسان جرمان يخطو بقوة نحو التأهل

اقترب برشلونة الإسباني من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 3-1 الأربعاء في برشلونة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة. فيما خطا باريس سان جرمان الفرنسي خطوة مهمة نحو بلوغ الدور الثاني بفوزه الثالث على التوالي على مضيفه إندرلخت البلجيكي 4-صفر، واستعاد بايرن ميونيخ الألماني توازنه بتغلبه على ضيفه سلتيك الإسكتلندي 3-صفر الأربعاء ضمن المجموعة الثانية.

فاز برشلونة الإسباني على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 3-1 الأربعاء في برشلونة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل اليوناني ديميتريس نيكولاو (18 خطأ في مرمى فريقه) والأرجنتيني ليونيل ميسي (61) والفرنسي لوكاس ديني (64) أهداف برشلونة، ونيكولاو (90) هدف أولمبياكوس.

واضطر برشلونة في مباراته الأخيرة على ملعبه أن يواجه لاس بالماس (3-صفر) في الدوري المحلي بمدرجات خالية من الجمهور لأن اللقاء كان يوم استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم كاتالونيا رغم قرار القضاء الإسباني باعتبار هذه الخطوة مخالفة للقانون، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى في مواجهات مع الشرطة.

وهو الفوز الثالث على التوالي لبرشلونة فعزز موقعه في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط أمام يوفنتوس الإيطالي الذي تغلب على سبورتينغ لشبونة البرتغالي 2-1 في تورينو.

وسجل البوسني ميراليم بيانيتش (29) والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (84) هدفي يوفنتوس، والبرازيلي اليكس ساندرو (12 خطأ في مرمى فريقه) هدف سبورتينغ لشبونة.

ونجح يوفنتوس بطل إيطاليا ووصيف بطل المسابقة القارية في محو خسارته أمام ضيفه لاتسيو 1-2 السبت في الدوري المحلي، وحقق فوزه الثاني على التوالي في المسابقة القارية بعد الأول على أولمبياكوس.

سان جرمان يخطو بقوة نحو التأهل

خطا باريس سان جرمان الفرنسي خطوة مهمة نحو بلوغ الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه الثالث على التوالي على مضيفه إندرلخت البلجيكي 4-صفر، واستعاد بايرن ميونيخ الألماني توازنه بتغلبه على ضيفه سلتيك الإسكتلندي 3-صفر الأربعاء ضمن المجموعة الثانية.

في المباراة الأولى في بروكسل، سجل أهداف سان جرمان كيليان مبابي (3) والاوروغوياني ادينسون كافاني (44) والبرازيلي نيمار (66) والبديل الارجنتيني انخل دي ماريا (88).

حضر المباراة في بروكسل رئيس نادي سان جرمان القطري والرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" الإعلامية ناصر الخليفي في أول ظهور علني له منذ بدء التحقيقات بحقه في إطار شبهات فساد حول منح المجموعة حقوق النقل التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.

بكر سان جرمان بالتسجيل وتحديدا قبل أقل من ثلاث دقائق على انطلاق المباراة إثر كرة من الجهة اليمنى الأرجنتيني ماركو فيراتري أمامية إلى كيليان مبابي سددها من الجهة اليمنى للمنطقة بين يدي الحارس.

حاول سان جرمان حسم النتيجة بسرعة عبر ضغط استمر لدقائق لكن اندرلخت لم يرفع الراية بسهولة وحصل بدوره على عدد من الفرص الخطيرة لم تصل الى نهايتها السليمة.

وكاد نيمار يضيف الهدف الثاني حين سدد كرة لامست القائم الأيمن لمرمى مضيفه في أخطر الفرص الفرنسية (24).

لكن الهدف الثاني جاء عبر هجمة للثلاثي "ام سي ان" بعد أن سدد نيمار كرة قوية أعادها الحارس بقبضتيه ليحضرها مبابي برأسه إلى كافاني فوضعها برأسه أيضا في الشباك قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

أفلت مرمى اندرلخت من هدفين في بداية الشوط الثاني، كرة من كافاني ارتطمت بالعارضة (50)، وأخرى رأسية لنيمار قريبة من القائم الأيمن (53).

وبعد سلسلة من المحاولات، نجح نيمار في إضافة الهدف الثالث لفريقه حين انبرى لتنفيذ ركلة حرة فأرسل الكرة زاحفة في الزاوية اليمنى للمرمى (66).

وختم دي ماريا مهرجان الأهداف قبل النهاية بدقيقتين.

وكان سان جرمان اكتسح اندرلخت 5-صفر في بروكسل في دور المجموعات أيضا عام 2013.

بايرن يستعيد توازنه

وفي ميونيخ، تغلب بايرن ميونيخ على ضيفه سلتيك بثلاثة أهداف لطوماس مولر (17) وجوشوا كيميتش (29) وماتس هوملز (51).

وهي المباراة الأوروبية الاولى لبايرن ميونيخ بعد الخسارة القاسية التي لقيها أمام سان جرمان في باريس بثلاثية نظيفة أدت إلى اقالة مدربه الإيطالي كارلو انشيلوتي والاستعانة بمدربه السابق المخضرم يوب هاينكس.

وقاد هاينكس الفريق البافاري إلى اكتساح ضيفه فرايبورغ بخماسية نظيفة السبت الماضي في الدوري الألماني في أول مباراة له بعد عودته إلى الإدارة الفنية.

وأحرز بايرن لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأخيرة بإشراف هاينكس بالذات عام 2013 الذي شهد ثلاثية تاريخية إضافة إلى لقبي الدوري والكأس المحليين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/10/2017