ماكرون يعلن عن إنشاء "شرطة محلية للأمن اليومي" وخطة جديدة للتصدي "للتشدد"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال كلمة ألقاها الأربعاء أمام ممثلي قوات الأمن، عن خطة جديدة يبدأ العمل بها في الأول من ديسمبر/كانون الأول القادم، للتصدي "للتشدد" تشمل "فرض مراقبة خاصة على لائحة إرهابيين". كما كشف ماكرون عن تفاصيل إنشاء شرطة محلية للأمن اليومي، وهو ما كان يعد أحد أبرز وعوده الانتخابية في مجال الأمن.

ألقى الرئيس إيمانويل ماكرون الأربعاء خطابا حول السياسة الأمنية أمام ممثلي قوات الأمن ، تطرق فيه إلى الجهود التي ينوي القيام بها في مجال الأمن والاستعلامات.

وقال الرئيس الفرنسي، موجها حديثه لرجال الأمن، إنه مع مواجهة التهديد الإرهابي التي تشكل "أولوية مطلقة (..) نمنحكم بشكل مستدام الوسائل لتكونوا أكثر فاعلية" مع القانون الجديد.

كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول السياسة الأمنية

وأوضح أنه لن يتخذ قرارا بإحالة القانون "إلى المجلس الدستوري" كما اقترح رئيس الوزراء السابق برنار كازنوف (اشتراكي) بسبب مخاوف من المساس بالحريات.

من جهة أخرى أعلن ماكرون عن خطة جديدة في كانون الأول/ديسمبر للتصدي للتشدد ستحدد بالخصوص لائحة إرهابيين سيخضعون لمراقبة خاصة.

كما قدم تفاصيل إنشاء شرطة محلية للأمن اليومي وهو المقترح الذي كان شكل أحد أبرز وعوده الانتخابية في مجال الأمن.

وهذه الشرطة التي ستبدأ العمل خلال عام 2018 ستعمل على "التصدي للجرائم وإثارة القلق والخروج عن السلوك المتحضر التي تحدث يوميا".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 19/10/2017