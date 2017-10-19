كاتالونيا: بيغديمونت ومدريد يبقيان الغموض بخصوص استقلال الإقليم وتبعاته

يبقى الغموض سيد الموقف في الأزمة الكاتالونية مع انتهاء المهلة التي حددتها مدريد لبيغديمونت لتوضيح موقفه من الاستقلال. واستمرت المراوغة السياسية بين الجانبين، حيث ألقى كل منهما الكرة في ملعب الآخر اليوم الخميس، مع إعلان بيغديمونت أن الإقليم لم يعلن استقلاله لكنه سيفعل ذلك إذا استمر رفض مدريد للحوار، في حين لم يتأخر رد الحكومة الإسبانية التي أعلنت أنها ستمضي قدما في تعليق الحكم الذاتي للإقليم.

أعلنت الحكومة الإسبانية الخميس أنها ستمضي قدما في إجراء تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا بعد دقائق فقط على تلويح رئيس الإقليم بإعلان الاستقلال من جانب واحد إذا واصلت مدريد رفض الحوار.

وقالت الحكومة في بيان إنها "ستمضي في الإجراء كما تنص عليه المادة 155 من الدستور لإعادة الشرعية إلى كاتالونيا"، في إشارة إلى مادة تتيح لمدريد السيطرة بشكل مباشر على المؤسسات في هذا الإقليم في ظروف استثنائية.

كلمة المتحدث باسم الحكومة الإسبانية بعد انتهاء المهلة الممنوحة لبيغديمونت

ودعت الحكومة إلى اجتماع طارئ السبت حول الأزمة الأخطر التي تواجهها منذ عقود.

بيغديمونت يهدد بتصويت البرلمان على الاستقلال إذا واصلت مدريد رفض الحوار

وقبل لحظات قليلة من انتهاء المهلة التي حددتها مدريد لزعيم كاتالونيا، لتوضيح موقف من إعلان استقلال الإقليم، وجه بيغديمونت رسالة إلى رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، أوضح فيها أن الإقليم لم يعلن استقلاله لكنه سيقوم بذلك في حال واصلت مدريد رفض الحوار.

وكتب في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي "إذا واصلت حكومة الدولة القمع ومنع الحوار فإن برلمان كاتالونيا يمكن أن يلجأ إذا اعتبر الأمر مناسبا إلى التصويت على إعلان استقلال رسمي لم يصوت عليه في 10 تشرين الأول/اكتوبر".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 19/10/2017