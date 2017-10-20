عشرات القتلى والجرحى في هجومين انتحاريين على مسجدين في أفغانستان

قتل أكثر من 40 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجومين انتحاريين استهدفا مسجدين في أفغانستان الجمعة. واستهدف الهجوم الأول مسجدا للشيعة في كابول فيما استهدف الهجوم الثاني مسجدا للسنة في ولاية غور الفقيرة والبعيدة في وسط أفغانستان.

قتل أكثر من 40 شخصا في هجومين انتحاريين استهدفا مسجدين في أفغانستان الجمعة، في آخر حلقات العنف الذي يضرب هذا البلد الفقير.

وأفاد مسؤولون أن في الهجوم الأول الذي استهدف مسجدا للشيعة في كابول، قتل 32 شخصا على الأقل بينهم أطفال ونساء وأصيب 41 آخرون بجروح مساء الجمعة فيما كان الناس يتجمعون لصلاة العشاء.

وقال عبد البصير مجاهد المتحدث باسم شرطة كابول "للأسف هذا المساء فجر انتحاري نفسه وسط المصلين داخل مسجد في حي داشت بارشي في كابول".

وأكدت وزارة الداخلية حصيلة القتلى والجرحى.

وفي البداية، قالت الشرطة إن مسلحا اقتحم حسينية "صاحب الزمن" في حي غالبيه شيعية في غرب العاصمة وأطلق النار على المصلين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الدامي حتى الآن، لكن الاعتداءات ضد مساجد الشيعة في أفغانستان يرتكبها عادة تنظيم "الدولة الإسلامية".

مداخلة مراسل فرانس 24 من العاصمة كابول

وفي الاعتداء الآخر، قتل 10 أشخاص على الأقل في هجوم انتحاري استهدف مسجدا للسنة في ولاية غور الفقيرة والبعيدة في وسط أفغانستان.

وأكد محسن دانيشيار حاكم المنطقة التي وقع فيها الاعتداء أن الحصيلة تزيد بكثير عن 30 قتيلا، مشيرا إلى وجود قائد كبير في الشرطة، يعتقد أنه كان هدف الهجوم، ضمن القتلى.

لكن حاكم الولاية أفاد وكالة الأنباء الفرنسية أنه يمكنه فقط تأكيد مقتل 10 أشخاص.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش إن 15 شخصا على الأقل قتلوا و5 آخرين أصيبوا في اعتداء غور.

ووقع آخر اعتداء ضد مسجد للشيعة في كابول في 29 أيلول/سبتمبر الفائت عشية إحياء ذكرى عاشوراء.

وفجر انتحاري تابع لتنظيم "الدولة الإسلامية" تظاهر بأنه يرعى خرافه شحنته الناسفة على بعد نحو 140 مترا من حسينية حي قلعة فتح الله السكني، أحد اكبر المراكز الشيعية في المدينة، موقعا ستة قتلى و16 جريحا.

وأوقع هجوم اخر على حسينية في كابول في 25 آب/أغسطس الفائت 28 قتيلا ونحو 50 جريحا.

واستهدفت الأقلية الشيعية التي لا يزيد عدد أفرادها عن ثلاثة ملايين نسمة في أفغانستان التي يشكل السنة غالبية سكانها، بشكل متكرر من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" خلال العام الماضي، ما أعطى منحى طائفيا للنزاع في افغانستان.

ويتهم الشيعة الشرطة والجيش بالفشل في حمايتهم.

فرانس 24 /أ ف ب

نشرت في : 20/10/2017